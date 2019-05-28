Темпы роста реальной зарплаты замедлились

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2019 года составила 10269 грн, увеличившись по сравнению с апрелем прошлого года на 21,1%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в апреле 2019 года к апрелю прошлого года выросла на 11,2%.

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Cамая высокая начисленная зарплата в апреле была в Киеве - 15876 грн, самая низкая - в Херсонской области - 7695 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 9000 грн.

Самуб большую зарплату получают в сфере "Информация и телекоммуникации" - 20516 грн, самую низкую - "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - 6742 грн и "Временное размещения и организация питания" - 6527 грн.

Как сообщало РБК-Украина, данные опроса НБУ свидетельствуют, что абсолютное большинство украинских компаний (74,1%) считают, что их расходы на оплату труда работников в течение следующих 12 месяцев вырастут, 25,4% - останутся без изменений и менее одного процента компаний прогнозируют снижение зарплат.

Напомним, в госбюджете на 2019 год заложено повышение минимальной зарплаты на 12% - с 3723 до 4173 грн. Среднемесячная заработная плата в 2019 году составит 10129 гривен и в реальном измерении (с учетом инфляции) увеличится на 6,9%.

В 2014 году реальная зарплата украинцев снизилась на 6,5%, в 2015 году - на 20,2%. В 2016 году реальная зарплата украинцев выросла на 9,0%, в 2017 году - на 19,1%, в 2018 году - на 12,5%.