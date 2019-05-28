Темпи зростання реальної зарплати уповільнилися

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в квітні 2019 року склала 10269 грн, збільшившись порівняно з квітнем минулого року на 21,1%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) в квітні 2019 року до квітня минулого року зросла на 11,2%.

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Найвища нарахована зарплата в апреле була в Києві - 15876 грн, найнижча - в Херсонській області - 7695 грн. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 8000 до 9000 грн.

Найбільшу зарплату отримують у сфері "Інформація та телекомунікації" - 20516 грн, найнижчу - "Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги" - 6742 грн і "Тимчасове розміщування й організація харчування" - 6527 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, дані опитування НБУ свідчать, що абсолютна більшість українських компаній (74,1%) вважають, що їхні видатки на оплату праці працівників протягом наступних 12 місяців зростуть, 25,4% - залишаться без змін і менше одного відсотка компаній прогнозують зниження зарплат.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2019 рік закладено підвищення мінімальної зарплати на 12% - з 3723 до 4173 грн. Середньомісячна заробітна плата у 2019 році складе 10129 гривень та в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) збільшиться на 6,9%.

У 2014 році реальна зарплата українців знизилася на 6,5%, у 2015 році - на 20,2%. У 2016 році реальна зарплата українців зросла на 9,0%, у 2017 році - на 19,1%, у 2018 році - на 12,5%.