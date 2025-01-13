Температурні рекорди "сіють хаос" у водних ресурсах Землі: чому вчені б'ють на сполох

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Ключові аспекти кругообігу води впродовж 2024 року

Згідно зі звітом Австралійського національного університету (ANU), 2024 рік став ще одним роком рекордних температур. Це призвело до нових екстремальних кліматичних коливань глобального водного циклу та сприяло лютим повеням і руйнівним посухам.

Міжнародна група дослідників під керівництвом професора ANU Альберта ван Дейка виявила, що підвищення температур змінює спосіб руху води навколо планети, "сіючи хаос" в її кругообіг

Серед ключових аспектів кругообігу води на земній кулі впродовж 2024 року науковці визначили такі:

кількість опадів на суші була близькою до середньої кількості 1995-2005 років, хоча надзвичайно посушливих місяців впродовж останніх років стає все більше;

була близькою до середньої кількості 1995-2005 років, хоча надзвичайно посушливих місяців впродовж останніх років стає все більше; екстремальні добові опади фіксували на 52% частіше, ніж впродовж 1995-2005 років, при цьому в деяких регіонах (Західна Африка, Європа, Азія) вони були рекордними;

фіксували на 52% частіше, ніж впродовж 1995-2005 років, при цьому в деяких регіонах (Західна Африка, Європа, Азія) вони були рекордними; середня температура повітря над сушею була найвищою по всьому світу та в 111 країнах (вищою за середні значення 1995-2005 років на 1,2°C), а частота рекордно теплих місяців - найвищою з 1979 року;

була найвищою по всьому світу та в 111 країнах (вищою за середні значення 1995-2005 років на 1,2°C), а частота рекордно теплих місяців - найвищою з 1979 року; у 34 країнах світу було встановлено нові рекорди максимальної річної температури , у 40 країнах - нові рекорди максимально спекотних днів (обидва показники демонструють тенденції до зростання);

, у 40 країнах - (обидва показники демонструють тенденції до зростання); кількість морозних днів над сушею у всьому світі стала найнижчою за всю історію спостережень;

над сушею у всьому світі стала найнижчою за всю історію спостережень; відносна вологість повітря над сушею була найвищою з 2018 року, проте спостерігається тенденція до її зниження (дуже низькою вологість була у Південній Америці та у Центральній Африці);

над сушею була найвищою з 2018 року, проте спостерігається тенденція до її зниження (дуже низькою вологість була у Південній Америці та у Центральній Африці); ґрунтові води продемонстрували сильні регіональні контрасти - з надзвичайною сухістю в Південній Америці та Південній Африці, а також вологими умовами у Західній Африці;

продемонстрували сильні регіональні контрасти - з надзвичайною сухістю в Південній Америці та Південній Африці, а також вологими умовами у Західній Африці; умови вегетації (коли можливе зростання й розвиток рослин) були найвищими з 2001 року, продовжуючи постійне зростання (найбільший вплив посухи на рослинність спостерігали в регіоні Амазонки та у Південній Африці);

(коли можливе зростання й розвиток рослин) були найвищими з 2001 року, продовжуючи постійне зростання (найбільший вплив посухи на рослинність спостерігали в регіоні Амазонки та у Південній Африці); рівень поверхневих вод над сушею був близьким до середнього (спостерігається тенденція до рекордно високих рівнів щомісячного обсягу води у всьому світі);

над сушею був близьким до середнього (спостерігається тенденція до рекордно високих рівнів щомісячного обсягу води у всьому світі); потоки річок були дуже низькими на півночі Південної Америки та високими у Західній, Центральній та Східній Африці (з 2001 року спостерігається тенденція до зростання рекордно високих потоків);

були дуже низькими на півночі Південної Америки та високими у Західній, Центральній та Східній Африці (з 2001 року спостерігається тенденція до зростання рекордно високих потоків); обсяги зберігання води в озерах і водосховищах у всьому світі скорочується п'ятий рік поспіль (із безпрецедентно низьким рівнем у Південній Америці та рекордно високим рівнем в Африці).

Стандартизовані аномалії середнього запасу наземних вод у січні-вересні 2024 року (інфографіка: globalwater.online)

Вплив зміни клімату на катастрофи, пов'язані з водою

Згідно з підрахунком вчених, впродовж 2024 року стихійні лиха, пов'язані з водою, спричинили понад 8 700 смертей та призвели до переміщення 40 мільйонів людей.

При цьому економічні збитки перевищили 550 мільярдів доларів США в усьому світі (хоча реальні цифри, ймовірно, можуть бути вищими).

У звіті The Global Water Monitor Consortium зазначається, що найбільш руйнівні події включали:

річкові повені;

раптові повені;

зсуви;

посухи;

тропічні циклони.

Всі ці катастрофи у різних регіонах світу призвели до:

людських трагедій (десятків тисяч жертв у всьому світі, особливо в Африці, Південній Азії та Папуа-Новій Гвінеї);

(десятків тисяч жертв у всьому світі, особливо в Африці, Південній Азії та Папуа-Новій Гвінеї); втрат людьми житла та вимушеного переміщення в інші, більш безпечні й придатні для життя локації;

в інші, більш безпечні й придатні для життя локації; продовольчої небезпеки (лише у Південній Африці на тлі посух виробництво сільськогосподарських культур скоротилося вдвічі, через що понад 30 мільйонів людей зіткнулися з нестачею їжі);

(лише у Південній Африці на тлі посух виробництво сільськогосподарських культур скоротилося вдвічі, через що понад 30 мільйонів людей зіткнулися з нестачею їжі); економічних збитків (тропічні циклони призвели до економічних збитків, що перевищили 520 мільярдів доларів США у всьому світі, особливо у Сполучених Штатах Америки та у Південно-Східній Азії, що зробило їх найдорожчою катастрофою 2025 року);

(тропічні циклони призвели до економічних збитків, що перевищили 520 мільярдів доларів США у всьому світі, особливо у Сполучених Штатах Америки та у Південно-Східній Азії, що зробило їх найдорожчою катастрофою 2025 року); екологічних проблем (посухи та пожежі, пов'язані з вирубкою лісів, завдали серйозної шкоди тропічним лісам Амазонки, адже лише у вересні пожежі знищили понад 52 тисячі кілометрів квадратних лісу).

Найзначніші катастрофи 2024 року, пов'язані з водою (інфографіка: globalwater.online)

Прогноз науковців на 2025 рік

Наукові дослідження окремих явищ свідчать про те, що інтенсивність і частота багатьох із них може бути пов’язана саме зі зміною клімату.

Так, наприклад, підвищення температури поверхні моря посилило тропічні циклони (свідченням чого є тайфун Ягі) та спричинило тривалі посухи (особливо у басейні Амазонки та у Південній Африці).

Глобальне потепління сприяло також сильнішим зливам і повільнішим штормам (про що свідчать шторм Борис і потужний тропічний шторм Трамі).

На тлі кліматичних змін посуха у Південній Африці, або ж мусонні повені у Західній Африці є більш імовірними та можуть мати набагато серйозніші наслідки, ніж раніше.

Гідрологічні умови на початку поточного 2025 року вказують на потенційну посуху, що розвивається (посилюється) на півночі Південної Америки, на півдні та півночі Африки, у Центральній Азії, у деяких частинах Північної Америки та Західної Австралії.

Тим часом такі регіони як Сахель (тропічна савана в Африці), Африканський Ріг (Сомалійський півострів), Європа та більша частина Азії є відносно більш вологими. Там науковці прогнозують більший ризик повеней, ніж посухи.

В цілому ж у 2025 році - на тлі поточних кліматичних змін - збільшується ймовірність екстремальних погодних явищ у різних регіонах світу (включаючи раптові повені або посухи, сильні шторми та спеку).