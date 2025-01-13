Температурні рекорди "сіють хаос" у водних ресурсах Землі: чому вчені б'ють на сполох

Рекордні температури останніх років призвели до нових екстремальних кліматичних коливань глобального водного циклу. Це сприяло, зокрема, лютим повеням і руйнівним посухам у різних регіонах Землі.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
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Згідно зі звітом Австралійського національного університету (ANU), 2024 рік став ще одним роком рекордних температур. Це призвело до нових екстремальних кліматичних коливань глобального водного циклу та сприяло лютим повеням і руйнівним посухам.
Міжнародна група дослідників під керівництвом професора ANU Альберта ван Дейка виявила, що підвищення температур змінює спосіб руху води навколо планети, "сіючи хаос" в її кругообіг
Серед ключових аспектів кругообігу води на земній кулі впродовж 2024 року науковці визначили такі:
Стандартизовані аномалії середнього запасу наземних вод у січні-вересні 2024 року (інфографіка: globalwater.online)
Згідно з підрахунком вчених, впродовж 2024 року стихійні лиха, пов'язані з водою, спричинили понад 8 700 смертей та призвели до переміщення 40 мільйонів людей.
При цьому економічні збитки перевищили 550 мільярдів доларів США в усьому світі (хоча реальні цифри, ймовірно, можуть бути вищими).
У звіті The Global Water Monitor Consortium зазначається, що найбільш руйнівні події включали:
Всі ці катастрофи у різних регіонах світу призвели до:
Найзначніші катастрофи 2024 року, пов'язані з водою (інфографіка: globalwater.online)
Наукові дослідження окремих явищ свідчать про те, що інтенсивність і частота багатьох із них може бути пов’язана саме зі зміною клімату.
Так, наприклад, підвищення температури поверхні моря посилило тропічні циклони (свідченням чого є тайфун Ягі) та спричинило тривалі посухи (особливо у басейні Амазонки та у Південній Африці).
Глобальне потепління сприяло також сильнішим зливам і повільнішим штормам (про що свідчать шторм Борис і потужний тропічний шторм Трамі).
На тлі кліматичних змін посуха у Південній Африці, або ж мусонні повені у Західній Африці є більш імовірними та можуть мати набагато серйозніші наслідки, ніж раніше.
Гідрологічні умови на початку поточного 2025 року вказують на потенційну посуху, що розвивається (посилюється) на півночі Південної Америки, на півдні та півночі Африки, у Центральній Азії, у деяких частинах Північної Америки та Західної Австралії.
Тим часом такі регіони як Сахель (тропічна савана в Африці), Африканський Ріг (Сомалійський півострів), Європа та більша частина Азії є відносно більш вологими. Там науковці прогнозують більший ризик повеней, ніж посухи.
В цілому ж у 2025 році - на тлі поточних кліматичних змін - збільшується ймовірність екстремальних погодних явищ у різних регіонах світу (включаючи раптові повені або посухи, сильні шторми та спеку).
Нагадаємо, раніше ми розповідали та показували, як потужні зливи затопили пустелю Сахару.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: The Global Water Monitor Consortium, The Australian National University (ANU), ScienceDaily, The Guardian.
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