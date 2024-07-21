Тропічні дощі можуть зміститись на північ: для яких країн це обернеться катастрофою

Результати комп'ютерного моделювання передбачають, що впродовж найближчих десятиліть кліматичні зміни можуть змусити тропічні дощі зміститися на північ.

РБК-Україна розповідає, про що саме дізнались вчені та яким регіонам планети зміна клімату може зашкодити найбільше.

Основне про дослідження

Результати моделювання, проведеного дослідником клімату, атмосфери та сталого розвитку з Університету Каліфорнії у Ріверсайді (США) Вей Лю та його командою, передбачають, що неконтрольовані людством викиди вуглецю можуть змусити тропічні дощі зміститися на північ вже найближчими десятиліттями.

Це матиме серйозний вплив як на природу, так і на господарство та економіку регіонів, розташованих неподалік екватора Землі.

Згідно з результатами дослідження, "зсув" дощів відбудеться на тлі складних атмосферних змін, адже викиди вуглецю суттєво впливають на формування міжтропічних зон.

Науковці зазначають, що ці зони є "атмосферними двигунами", які викликають близько третини світових опадів.

"Ця кліматична модель включала багато компонентів атмосфери, океану, морського льоду та суші. Усі вони взаємодіють один з одним. По суті, ми намагаємося змоделювати реальний світ. У моделі ми можемо збільшити наші викиди вуглекислого газу з доіндустріального рівня до набагато вищого", - поділився Лю.

Які регіони можуть постраждати найбільше

На думку дослідників, від подібних змін по обидві сторони екватора найбільше можуть постраждати:

країни Центральної Африки

північна частина Південної Америки

острівні держави Тихого океану

Науковці нагадують: до основних культур, які вирощуються у тропіках, належать кава, какао, пальмова олія, банани, цукрова тростина, чай, манго та ананаси.

На тлі кліматичних коливань людство в майбутньому може стикнутись з проблемами щодо їхнього вирощування, що може призвести навіть до нестачі таких культур.

Водночас вчені зазначають, що зміщення тропіків на північ триватиме лише впродовж близько 20 років.

Як відомо, океанські течії відіграють важливу роль у формуванні погоди та клімату на Землі, адже переміщують планетою величезні обсяги води.

Тож пізніше, на тлі потепління південних, океанів ці зони конвергенції (еволюційного процесу, що приводить до формування комплексу схожих ознак у представників неспоріднених груп) "тягнутимуться" назад, на південь. Там вони можуть залишитись на інше тисячоліття.

Чим важливі міжтропічні зони конвергенції

Вчені пояснили, що міжтропічні зони конвергенції - території вздовж або поблизу екватора, де стикаються пасати (вітри, що дмуть між тропіками впродовж цілого року) з північної та південної півкуль. Там вони піднімаються вгору до більш прохолодних висот, всмоктуючи з океанів великі обсяги вологи.

Коли це вологе повітря охолоджується на великих висотах, утворюються грозові хмари, які сприяють потужним дощам. Це і формує тропічні ліси, де може випадати до майже 4,3 метра опадів на рік.

"Зміна кількості опадів дуже важлива. Це - регіон з дуже сильними опадами. Тому невеликий зсув спричинить великі зміни в сільському господарстві та економіці суспільства. Це вплине на багато регіонів", - наголосив Лю.

Він уточнив, що, згідно з результатами проведеного дослідження, зони конвергенції можуть зсунутись на північ у середньому на 0,2 градуса.