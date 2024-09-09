Зруйнована інфраструктура та 46 загиблих: наслідки тайфуну "Ягі" у В'єтнамі

Тайфун "Ягі", що був зафіксований у суботу у В'єтнамі, спричинив жертви серед цивільного населення та пошкодив інфраструктуру. Сьогодні, 9 вересня, метеорологічне агентство попередило громадян про подальші повені та зсуви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Тайфун "Ягі" був визнаний найпотужнішим штормом в Азії у 2024 році. За попередніми оцінками уряду, які були оприлюднені сьогодні, тайфун спричинив загибель 46 людей. Наразі 22 особи вважаються зниклими безвісти через зсуви та повені.

Тайфун вдарив по північно-східному узбережжю країни, де окрім житлових районів розташовані великі виробничі національні та іноземні підприємства.

Стихія залишила без електрики мільйони домогосподарств і компаній. Було затоплено дороги, зруйновано будинки та призупинено економічну діяльність у промислових зонах.

Сьогодні влада країни повідомила, що у провінції Фу Тхо обвалився міст.

"Зазвичай це жвавий міст, ключовий міст у провінції", - сказав високопоставлений чиновник департаменту транспорту провінції.

Інформація про жертв після знищення мосту поки не надходила. П очаткове розслідування уряду В'єтнаму показало, що під час обвалу на мосту було 8 автомобілів.

У Хайфоні заводи постраждали від відключень електроенергії та пошкоджень дахів. Представники промислових парків, зокрема DEEP C, заявили, що вони намагаються врятувати обладнання, очікуючи нових дощів.

LG Electronics підтвердила збитки на своїх об'єктах, включаючи затоплення складу. Компанія повідомила, що постраждалих серед співробітників немає. Південнокорейська бізнес-асоціація заявила про значні збитки на корейських заводах у постраждалих регіонах.

Метеорологічне агентство В'єтнаму попередило про нові повені та зсуви, а також сильні дощі в столиці Ханой. Близько 5,7 мільйона споживачів втратили електропостачання через пошкодження ліній. Наразі електрику відновили для 75% абонентів, однак через прогнози синоптиків не виключається чергове відключення електроенергії.