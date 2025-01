Температурные рекорды "сеют хаос" в водных ресурсах Земли: почему ученые бьют тревогу

Напомним, ранее мы рассказывали и показывали, как мощные ливни затопили пустыню Сахару.

Читайте также, как климатические изменения усиливают циклоны и тайфуны и угрожает ли это украинцам.

При подготовке материала были использованы следующие источники: The Global Water Monitor Consortium, The Australian National University (ANU), ScienceDaily, The Guardian.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.