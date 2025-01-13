Температурные рекорды "сеют хаос" в водных ресурсах Земли: почему ученые бьют тревогу

Рекордные температуры последних лет привели к новым экстремальным климатическим колебаниям глобального водного цикла. Это способствовало, в частности, сильным наводнениям и разрушительным засухам в разных регионах Земли.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
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Согласно отчету Австралийского национального университета (ANU), 2024 год стал еще одним годом рекордных температур. Это привело к новым экстремальным климатическим колебаниям глобального водного цикла и способствовало сильным наводнениям и разрушительным засухам.
Международная группа исследователей под руководством профессора ANU Альберта ван Дейка обнаружила, что повышение температур меняет способ движения воды вокруг планеты, "сея хаос" в ее круговорот
Среди ключевых аспектов круговорота воды на земном шаре в течение 2024 года ученые определили следующие:
Стандартизированные аномалии среднего запаса наземных вод в январе-сентябре 2024 года (инфографика: globalwater.online)
Согласно подсчету ученых, в течение 2024 года стихийные бедствия, связанные с водой, вызвали более 8 700 смертей и привели к перемещению 40 миллионов человек.
При этом экономический ущерб превысил 550 миллиардов долларов США во всем мире (хотя реальные цифры, вероятно, могут быть выше).
В отчете The Global Water Monitor Consortium отмечается, что наиболее разрушительные события включали:
Все эти катастрофы в разных регионах мира привели к:
Самые значительные катастрофы 2024 года, связанные с водой (инфографика: globalwater.online)
Научные исследования отдельных явлений свидетельствуют о том, что интенсивность и частота многих из них может быть связана именно с изменением климата.
Так, например, повышение температуры поверхности моря усилило тропические циклоны (свидетельством чего является тайфун Яги) и вызвало длительные засухи (особенно в бассейне Амазонки и в Южной Африке).
Глобальное потепление способствовало также более сильным ливням и медленным штормам (о чем свидетельствуют шторм Борис и мощный тропический шторм Трами).
На фоне климатических изменений засуха в Южной Африке, или же муссонные наводнения в Западной Африке являются более вероятными и могут иметь гораздо более серьезные последствия, чем раньше.
Гидрологические условия в начале текущего 2025 года указывают на потенциальную засуху, которая развивается (усиливается) на севере Южной Америки, на юге и севере Африки, в Центральной Азии, в некоторых частях Северной Америки и Западной Австралии.
Тем временем такие регионы как Сахель (тропическая саванна в Африке), Африканский Рог (Сомалийский полуостров), Европа и большая часть Азии являются относительно более влажными. Там ученые прогнозируют больший риск наводнений, чем засухи.
В целом же в 2025 году - на фоне текущих климатических изменений - увеличивается вероятность экстремальных погодных явлений в различных регионах мира (включая внезапные наводнения или засухи, сильные штормы и жару).
Напомним, ранее мы рассказывали и показывали, как мощные ливни затопили пустыню Сахару.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: The Global Water Monitor Consortium, The Australian National University (ANU), ScienceDaily, The Guardian.
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