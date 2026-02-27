Температурні гойдалки від -12 до +8 та туман: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики вже ділилися попереднім прогнозом на березень 2026 року. За їхніми даними, середня місячна температура повітря в перший місяць весни очікується в межах +1…+7°.

Це загалом відповідає кліматичній нормі, а от в західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях може бути на 1,5-2,5° тепліше за звичайні показники.

Щодо опадів, у березні прогнозують 30-53 мм на більшості території країни. У гірських районах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, а також у горах Криму місцями може випасти більше - 60-98 мм. Загалом це також у межах норми - близько 80-100% від середніх багаторічних значень.

Додамо, що у зв’язку з поступовим потеплінням та очікуваним таненням снігу вже у березні можливий початок паводків.

За прогнозами, у центральних областях підйом води може розпочатися з кінця місяця. Потенційна небезпека передусім стосується цих регіонів, а складнішою ситуація може бути в Карпатському регіоні та на Одещині.