Общество Образование Деньги Изменения

Температурные качели от -12 до +8 и туман: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: сегодня в Украине контрасты температур и туман на дорогах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине 27 февраля будет контрастной. Разница между ночными и дневными температурами - более 10 градусов, утром местами возможен туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Погода в Украине

В пятницу погоду в Украине будет определять поле высокого давления и прохладная воздушная масса. Осадков в большинстве регионов не ожидается.

Лишь в Крыму ночью атмосферный фронт местами принесет небольшой мокрый снег и дождь. По стране прогнозируют переменную облачность.

Ночью и утром в большинстве северных областей возможен туман. На дорогах, кроме южных регионов и Закарпатья, местами образуется гололедица.

Ветер будет юго-восточный, а в восточных и южных областях - северный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью 2-8° мороза, в Карпатах 9-12° мороза;
  • днем от 2° мороза до 3° тепла;
  • на юге и крайнем западе страны 2-8° тепла.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области также ожидается переменная облачность без осадков.

По области ночью и утром местами возможен туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура:

  • по области ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла;
  • в Киеве ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

Напомним, ранее синоптики уже делились предварительным прогнозом на март 2026 года. По их данным, средняя месячная температура воздуха в первый месяц весны ожидается в пределах +1...+7°.

Это в целом соответствует климатической норме, а вот в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях может быть на 1,5-2,5° теплее обычных показателей.

Что касается осадков, в марте прогнозируют 30-53 мм на большинстве территории страны. В горных районах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей, а также в горах Крыма местами может выпасть больше - 60-98 мм. В целом это также в пределах нормы - около 80-100% от средних многолетних значений.

Добавим, что в связи с постепенным потеплением и ожидаемым таянием снега уже в марте возможно начало паводков.

По прогнозам, в центральных областях подъем воды может начаться с конца месяца. Потенциальная опасность прежде всего касается этих регионов, а более сложной ситуация может быть в Карпатском регионе и в Одесской области.

ГидрометцентрПогода в УкраинеКиев