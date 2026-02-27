Температурные качели от -12 до +8 и туман: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

В пятницу погоду в Украине будет определять поле высокого давления и прохладная воздушная масса. Осадков в большинстве регионов не ожидается.

Лишь в Крыму ночью атмосферный фронт местами принесет небольшой мокрый снег и дождь. По стране прогнозируют переменную облачность.

Ночью и утром в большинстве северных областей возможен туман. На дорогах, кроме южных регионов и Закарпатья, местами образуется гололедица.

Ветер будет юго-восточный, а в восточных и южных областях - северный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью 2-8° мороза, в Карпатах 9-12° мороза;

днем от 2° мороза до 3° тепла;

на юге и крайнем западе страны 2-8° тепла.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области также ожидается переменная облачность без осадков.

По области ночью и утром местами возможен туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура: