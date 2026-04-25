UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Температурні гойдалки, шторм та не тільки: що буде з погодою сьогодні

07:00 25.04.2026 Сб
2 хв
Сьогодні погоду "ідеальною" для квітня не назвеш
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 25 квітня (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)

Сьогодні, 25 квітня, в Україні очікується нестабільна погода - із дощами, сильним вітром та різкими змінами температури повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.

Читайте також: Ночі "вдарять" по квітучих деревах: яким областям України чекати заморозків і коли (карта)

"Квітневі завершальні вихідні виступлять в унісон із квітневою основною погодою - то дощ, то сніг, то вітер, то стрибки температури і атмосферного тиску", - зазначила синоптикиня.

Погода в Україні

У ніч на 25 квітня опадів не прогнозується, проте місцями можливі заморозки.

Вдень невеликі дощі пройдуть у північних областях, тоді як в інших регіонах опадів буде менше, місцями виглядатиме сонце.

Температура повітря вдень становитиме +11...+15 градусів, а у південних і західних областях у суботу потеплішає до +14...+18 градусів.

Вітер залишатиметься сильним і рвучким - переважно західного та північно-західного напрямків, місцями зі штормовими поривами.

Погода у Києві

У столиці 25 квітня також очікується вітряна погода. Вночі можливі заморозки, а вдень пройде невеликий дощ.

Температура повітря у Києві підніметься до +13...+15 градусів. У неділю вітер ще більше посилиться.

Що буде далі

За прогнозом синоптика, вже 26 квітня тепла погода почне відступати через новий холодний атмосферний фронт.

Температура вдень знизиться до +9...+12 градусів. Водночас на півдні, сході, а також у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях ще утримається тепліша погода - до +15...+19 градусів.

У неділю в Україні дощитиме, а на заході через похолодання можливий навіть мокрий сніг.

Більш відчутне потепління, за попередніми прогнозами, очікується вже з 5 травня.

Негода у квітні

Нагадаємо, вчора сильні пориви вітру наробили чимало шкоди у різних областях України. Місцями для ліквідації наслідків негоди залучали не лише комунальників, але й пожежно-рятувальні підрозділи.

А нещодавно у Києві та області за короткий час розігралася потужна негода, яка супроводжувалася шквальним вітром і градом, що призвело до пошкоджень інфраструктури та автомобілів.

Раніше синоптики пояснили, від чого можуть залежати заморозки в Україні й чи чекати ще сніг у квітні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніЕкологіяПогода в Києві