Температурні гойдалки, шторм та не тільки: що буде з погодою сьогодні

Сьогодні, 25 квітня, в Україні очікується нестабільна погода - із дощами, сильним вітром та різкими змінами температури повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram .

"Квітневі завершальні вихідні виступлять в унісон із квітневою основною погодою - то дощ, то сніг, то вітер, то стрибки температури і атмосферного тиску", - зазначила синоптикиня.

Погода в Україні

У ніч на 25 квітня опадів не прогнозується, проте місцями можливі заморозки.

Вдень невеликі дощі пройдуть у північних областях, тоді як в інших регіонах опадів буде менше, місцями виглядатиме сонце.

Температура повітря вдень становитиме +11...+15 градусів, а у південних і західних областях у суботу потеплішає до +14...+18 градусів.

Вітер залишатиметься сильним і рвучким - переважно західного та північно-західного напрямків, місцями зі штормовими поривами.

Погода у Києві

У столиці 25 квітня також очікується вітряна погода. Вночі можливі заморозки, а вдень пройде невеликий дощ.

Температура повітря у Києві підніметься до +13...+15 градусів. У неділю вітер ще більше посилиться.

Що буде далі

За прогнозом синоптика, вже 26 квітня тепла погода почне відступати через новий холодний атмосферний фронт.

Температура вдень знизиться до +9...+12 градусів. Водночас на півдні, сході, а також у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях ще утримається тепліша погода - до +15...+19 градусів.

У неділю в Україні дощитиме, а на заході через похолодання можливий навіть мокрий сніг.

Більш відчутне потепління, за попередніми прогнозами, очікується вже з 5 травня.