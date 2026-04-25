Температурні гойдалки, шторм та не тільки: що буде з погодою сьогодні
Сьогодні, 25 квітня, в Україні очікується нестабільна погода - із дощами, сильним вітром та різкими змінами температури повітря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.
"Квітневі завершальні вихідні виступлять в унісон із квітневою основною погодою - то дощ, то сніг, то вітер, то стрибки температури і атмосферного тиску", - зазначила синоптикиня.
Погода в Україні
У ніч на 25 квітня опадів не прогнозується, проте місцями можливі заморозки.
Вдень невеликі дощі пройдуть у північних областях, тоді як в інших регіонах опадів буде менше, місцями виглядатиме сонце.
Температура повітря вдень становитиме +11...+15 градусів, а у південних і західних областях у суботу потеплішає до +14...+18 градусів.
Вітер залишатиметься сильним і рвучким - переважно західного та північно-західного напрямків, місцями зі штормовими поривами.
Погода у Києві
У столиці 25 квітня також очікується вітряна погода. Вночі можливі заморозки, а вдень пройде невеликий дощ.
Температура повітря у Києві підніметься до +13...+15 градусів. У неділю вітер ще більше посилиться.
Що буде далі
За прогнозом синоптика, вже 26 квітня тепла погода почне відступати через новий холодний атмосферний фронт.
Температура вдень знизиться до +9...+12 градусів. Водночас на півдні, сході, а також у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях ще утримається тепліша погода - до +15...+19 градусів.
У неділю в Україні дощитиме, а на заході через похолодання можливий навіть мокрий сніг.
Більш відчутне потепління, за попередніми прогнозами, очікується вже з 5 травня.
Негода у квітні
Нагадаємо, вчора сильні пориви вітру наробили чимало шкоди у різних областях України. Місцями для ліквідації наслідків негоди залучали не лише комунальників, але й пожежно-рятувальні підрозділи.
А нещодавно у Києві та області за короткий час розігралася потужна негода, яка супроводжувалася шквальним вітром і градом, що призвело до пошкоджень інфраструктури та автомобілів.
Раніше синоптики пояснили, від чого можуть залежати заморозки в Україні й чи чекати ще сніг у квітні.