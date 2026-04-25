Температурные качели, шторм и не только: что будет с погодой сегодня

Сегодня, 25 апреля, в Украине ожидается нестабильная погода - с дождями, сильным ветром и резкими изменениями температуры воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram .

"Апрельские заключительные выходные выступят в унисон с апрельской основной погодой - то дождь, то снег, то ветер, то скачки температуры и атмосферного давления", - отметила синоптик.

Погода в Украине

В ночь на 25 апреля осадков не прогнозируется, однако местами возможны заморозки.

Днем небольшие дожди пройдут в северных областях, тогда как в других регионах осадков будет меньше, местами будет выглядеть солнце.

Температура воздуха днем составит +11...+15 градусов, а в южных и западных областях в субботу потеплеет до +14...+18 градусов.

Ветер будет оставаться сильным и порывистым - преимущественно западного и северо-западного направлений, местами со штормовыми порывами.

Погода в Киеве

В столице 25 апреля также ожидается ветреная погода. Ночью возможны заморозки, а днем пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха в Киеве поднимется до +13...+15 градусов. В воскресенье ветер еще больше усилится.

Что будет дальше

По прогнозу синоптика, уже 26 апреля теплая погода начнет отступать из-за нового холодного атмосферного фронта.

Температура днем снизится до +9...+12 градусов. В то же время на юге, востоке, а также в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях еще сохранится более теплая погода - до +15...+19 градусов.

В воскресенье в Украине будет дождливо, а на западе из-за похолодания возможен даже мокрый снег.

Более ощутимое потепление, по предварительным прогнозам, ожидается уже с 5 мая.