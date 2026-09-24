Температура впала вже до -3: скільки снігу насипало на горі Піп Іван (фото, відео)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу - у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -2°С.

Крім того, ми пояснювали, які області накриває циклон 24 вересня і коли негода від України відступить.

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