Після дощів буде тепліше: які області накриє циклон 24 вересня і коли відступить
Погода в Україні 24 вересня очікується прохолодна й дощова. Проте вже незабаром опадів стане менше, а температура в деяких регіонах підвищиться.
Докладніше про прогноз на завтра, попередження синоптиків та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
В яких областях прогнозують найбільше дощів
Виходячи з прогнозу синоптиків Українського гідрометеорологічного центру, впродовж четверга, 24 вересня, через територію України буде продовжувати проходити активний циклон із півдня.
Він принесе помірні дощі у більшість регіонів (крім заходу).
Тим часом значні дощі (подекуди - з грозами) ймовірні:
- у Київській та Чернігівській областях;
- у нічні години - також і в більшості центральних областей (крім Вінницької).
Що буде з вітром і температурою повітря
Повітряні потоки в четвер, за даними УкрГМЦ, переважатимуть західні та південно-західні. Зі швидкістю (в середньому) близько 7-12 метрів за секунду.
На Лівобережжі будуть продовжуватись пориви вітру - до 15-20 метрів за секунду.
"І рівень небезпечності, жовтий", - попередили спеціалісти УкрГМЦ.
Зазначається, що такі погодні умови (з небезпечними метеорологічними явищами - значними дощами та поривами вітру) можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища 24 вересня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Температурні показники вночі, за даними Укргідрометцентру, становитимуть в середньому +6...+11°С.
В денні години очікується близько +11...+16°С.
Трішечки тепліше буде на півдні України - до +19°С.
Найхолодніше 24 вересня буде у Карпатах:
- вночі 0...+5°С;
- вдень +7...+12°С.
Особливості погоди в Україні в четвер, 24 вересня (інфографіка: РБК-Україна)
Чи зміниться синоптична ситуація пізніше
Згідно з прогнозом експертів УкрГМЦ на найближчі три доби, впродовж наступних днів - 25 та 26 вересня - синоптична ситуація в Україні відчутно покращиться.
Погода передбачається переважно без опадів.
Короткочасний дощ (місцями) буде ймовірний лише на заході країни.
Температура повітря найближчим часом очікується в середньому:
- вночі - близько +4...+11°С;
- вдень - близько +11...+18°С.
У суботу, 26 вересня, можливе також підвищення температури на 2-4°С:
- на півдні;
- на сході.
Прогноз погоди в Україні на 24-26 вересня (скриншот: meteo.gov.ua)
До чого готуватись у Києві та по області
Мешканців Києва та Київської області попередили про небезпечні метеорологічні явища впродовж 24 вересня.
В цілому погода в регіоні у четвер очікується хмарна.
Синоптики прогнозують значні дощі. По області - місцями грози.
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в УкрГМЦ.
Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Попередження УкрГМЦ для Києва та області (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві +8...+10°С;
- по області +6...+11°С.
Температура повітря в четвер вдень:
- у Києві +13...+15°С;
- по області +11...+16°С.
Надалі - впродовж 25 та 26 вересня - стовпчики термометрів у столиці вдень можуть показувати в середньому близько +17°С.
Про це свідчить графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ.
Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Середня температура повітря в місті вночі також дещо зросте - до +10...+11°С.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу - у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -2°С.
Тим часом в УкрГМЦ пояснили, чому домашній термометр може "брехати" і як температуру повітря вимірюють точно.
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