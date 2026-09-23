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Після дощів буде тепліше: які області накриє циклон 24 вересня і коли відступить

17:16 23.09.2026 Ср
3 хв
aimg Ірина Костенко
Після дощів буде тепліше: які області накриє циклон 24 вересня і коли відступить Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Погода в Україні 24 вересня очікується прохолодна й дощова. Проте вже незабаром опадів стане менше, а температура в деяких регіонах підвищиться.

Докладніше про прогноз на завтра, попередження синоптиків та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

В яких областях прогнозують найбільше дощів

Виходячи з прогнозу синоптиків Українського гідрометеорологічного центру, впродовж четверга, 24 вересня, через територію України буде продовжувати проходити активний циклон із півдня.

Він принесе помірні дощі у більшість регіонів (крім заходу).

Тим часом значні дощі (подекуди - з грозами) ймовірні:

  • у Київській та Чернігівській областях;
  • у нічні години - також і в більшості центральних областей (крім Вінницької).
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Що буде з вітром і температурою повітря

Повітряні потоки в четвер, за даними УкрГМЦ, переважатимуть західні та південно-західні. Зі швидкістю (в середньому) близько 7-12 метрів за секунду.

На Лівобережжі будуть продовжуватись пориви вітру - до 15-20 метрів за секунду.

"І рівень небезпечності, жовтий", - попередили спеціалісти УкрГМЦ.

Зазначається, що такі погодні умови (з небезпечними метеорологічними явищами - значними дощами та поривами вітру) можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Після дощів буде тепліше: які області накриє циклон 24 вересня і коли відступитьПопередження про небезпечні метеорологічні явища 24 вересня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Температурні показники вночі, за даними Укргідрометцентру, становитимуть в середньому +6...+11°С.

В денні години очікується близько +11...+16°С.

Трішечки тепліше буде на півдні України - до +19°С.

Найхолодніше 24 вересня буде у Карпатах:

  • вночі 0...+5°С;
  • вдень +7...+12°С.

Після дощів буде тепліше: які області накриє циклон 24 вересня і коли відступитьОсобливості погоди в Україні в четвер, 24 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Чи зміниться синоптична ситуація пізніше

Згідно з прогнозом експертів УкрГМЦ на найближчі три доби, впродовж наступних днів - 25 та 26 вересня - синоптична ситуація в Україні відчутно покращиться.

Погода передбачається переважно без опадів.

Короткочасний дощ (місцями) буде ймовірний лише на заході країни.

Температура повітря найближчим часом очікується в середньому:

  • вночі - близько +4...+11°С;
  • вдень - близько +11...+18°С.

У суботу, 26 вересня, можливе також підвищення температури на 2-4°С:

  • на півдні;
  • на сході.

Після дощів буде тепліше: які області накриє циклон 24 вересня і коли відступитьПрогноз погоди в Україні на 24-26 вересня (скриншот: meteo.gov.ua)

До чого готуватись у Києві та по області

Мешканців Києва та Київської області попередили про небезпечні метеорологічні явища впродовж 24 вересня.

В цілому погода в регіоні у четвер очікується хмарна.

Синоптики прогнозують значні дощі. По області - місцями грози.

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в УкрГМЦ.

Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Після дощів буде тепліше: які області накриє циклон 24 вересня і коли відступитьПопередження УкрГМЦ для Києва та області (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +8...+10°С;
  • по області +6...+11°С.

Температура повітря в четвер вдень:

  • у Києві +13...+15°С;
  • по області +11...+16°С.

Надалі - впродовж 25 та 26 вересня - стовпчики термометрів у столиці вдень можуть показувати в середньому близько +17°С.

Про це свідчить графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ.

Після дощів буде тепліше: які області накриє циклон 24 вересня і коли відступитьГрафік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Середня температура повітря в місті вночі також дещо зросте - до +10...+11°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу - у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -2°С.

Тим часом в УкрГМЦ пояснили, чому домашній термометр може "брехати" і як температуру повітря вимірюють точно.

Читайте також, як насправді працюють синоптики й створюються прогнози погоди.

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