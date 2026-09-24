Температура упала уже до -3: сколько снега насыпало на горе Поп Иван (фото, видео)

Утром четверга, 24 сентября, погода на высокогорье Карпат напоминала по-настоящему зимнюю. Температура существенно упала, а землю укрыл небольшой слой снега.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию горных спасателей Прикарпатья в Facebook.
Согласно информации спасателей, по состоянию на 8 часов утра 24 сентября 2026 года на горе Пип Иван было облачно.
Ветер наблюдался западный, со скоростью 3 метра в секунду.
При этом температура воздуха опустилась до -3°С.
Исходя из опубликованного спасателями фото, видимость на высокогорье - была усложнена.
На земле и сооружениях задержался небольшой слой снега.
Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, погода в регионе в течение 24 сентября ожидается облачной, с прояснениями.
Как в городе Ивано-Франковск, так и по области - местами вероятен небольшой дождь.
Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Столбики термометров днем могут подниматься:
"Медико-метеорологические условия 2 типа. Видимость на дорогах 4-6 км", - уточнили синоптики.
В 9:32 четверга пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области подтвердила, что на высокогорье - мороз.
"Несмотря на осеннюю пору, в высокогорье уже зимние условия", - рассказали гражданам и опубликовали соответствующее видео (с вершины горы Поп Иван).
Туристов, планирующих путешествие в горы, спасатели призвали:
Так, гостям Карпат советуют обязательно:
"Не переоценивайте собственные силы и не отправляйтесь в горы неподготовленными. При ухудшении погодных условий лучше отложить поход", - подытожили в ГСЧС.
Напомним, ранее мы рассказывали о вторжении холодного арктического воздуха с северо-запада - в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха на высокогорье упала до -2°С.
Кроме того, мы объясняли, какие области накрывает циклон 24 сентября и когда ненастье от Украины отступит.
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