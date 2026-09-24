Температура упала уже до -3: сколько снега насыпало на горе Поп Иван (фото, видео)

Напомним, ранее мы рассказывали о вторжении холодного арктического воздуха с северо-запада - в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха на высокогорье упала до -2°С.

Кроме того, мы объясняли, какие области накрывает циклон 24 сентября и когда ненастье от Украины отступит.

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