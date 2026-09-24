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Росіяни готують нові удари по інтернет-інфраструктурі України: що слід знати

10:16 24.09.2026 Чт
3 хв
aimg Ольга Завада
Росіяни готують нові удари по інтернет-інфраструктурі України: що слід знати Провайдери столиці просять клієнтів повідомляти про збої (фото: Getty Images)
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Російські обстріли пошкодили одразу три дата-центри Києва, де було розміщене обладнання локальних інтернет-провайдерів. Попри це, повністю залишити столицю без інтернету такими ударами неможливо - українські оператори мають резервні канали зв’язку.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Наслідки удару по дата-центрах

За словами власника провайдера Utels Олександра Полюдова, удару було завдано по трьох дата-центрах у Києві (їхні назви не розкриваються з міркувань безпеки).

Ця атака стала однією з наймасштабніших для телеком-інфраструктури з липня.

У мережі також поширювалися відео про наслідки вибухів поблизу КВЦ "Парковий", де розташований великий комерційний дата-центр, проте експерти вважають цілеспрямований удар саме по цій будівлі малоймовірним.

Попри значні пошкодження, децентралізована структура українського інтернету дозволила уникнути тотального блек-ауту.

Як зазначають колишні члени урядової команди з телекому та екс-представники Інтернет-асоціації України, близько 90 відсотків інфраструктури галузі вже підготовлено до подібних сценаріїв.

Ключові вузли мають резервні майданчики та канали дублювання.

Для подальшого захисту експерти рекомендують розміщувати резервні потужності у західних областях України або за кордоном, а також створювати підземні дата-центри. Над останнім проєктом уже працює Vodafone Україна.

Читайте більше: Російські хакери читають пошту без кліків: під ударом Україна та НАТО

Як провайдери відновлюють інтернет: актуальний стан

За даними Мінцифри, збої відчули майже 100 000 домогосподарств у Києві та області. Наразі оператори звітують про хід ремонтних робіт:

"Павутина" - завдяки переходу на резервне обладнання надання послуг відновлено майже по всій мережі, запрацювали особистий кабінет і проведення платежів.

UTELS - станом на 23 вересня послуги відновлено для частини абонентів. У компанії звернулися з важливим проханням до клієнтів, у яких інтернет досі відсутній:

"У жодному разі не перезавантажуйте роутери. Через поточну нестабільність мережі це може суттєво ускладнити відновлення точкового з'єднання з абонентським обладнанням", - наголосили у компанії.

Crazy Network - доступ до мережі повністю відновлено. Фахівці зазначають: якщо зв'язок не з'явився автоматично, користувачам варто перезавантажити роутери або оптичні термінали. Ремонтні роботи у Києві перебувають на фінальній стадії.

KyivLink - аварійно-відновлювальні роботи повністю завершено, доступ до мережі повернули усім абонентам. У разі поодиноких проблем звертатися просять на лінію технічної підтримки.

Експерти також закликають представників бізнесу не обмежуватися резервуванням каналів зв'язку, а й створювати дзеркальні копії власних ІТ-систем та критичних даних у хмарних сховищах.

Також сьогодні, 24 вересня, у соцмережах та телеграм-каналах поширюється інформація про те, що росіяни планують виносити дата-центри та локації інтернет-звʼязку на заході України - про це заявив представник точки обміну інтернет-трафіком.

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