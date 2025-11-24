Температура у Карпатах "впала" до -12: синоптики пояснили, чому погода сьогодні - небезпечна

Погода на високогір'ї Карпат сьогодні зранку була хмарною. Температура повітря опустилась до -12 градусів за Цельсієм.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.
Згідно з інформацією рятувальників, станом на 7:15 24 листопада 2025 року погода на горі Піп Іван Чорногірський була хмарною. Видимість - обмежена.
Вітер - південно-західний, зі швидкістю 10 м/с.
При цьому температура повітря була на рівні -12⁰С.
Варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).
Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".
Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 24 листопада погода в області буде з мінливою хмарністю, без істотних опадів.
На дорогах може бути ожеледиця.
Денна температура повітря при цьому очікується:
Крім того, спеціалісти попереджають місцевих мешканців про небезпечне метеорологічне явище.
Так, до кінця дня 24 листопада пориви південно-західного вітру по Івано-Франківській області можуть досягати швидкості 15-20 м/с.
"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в обласному центрі з гідрометеорології.
Синоптики Українського гідрометеорологічного центру також попередили українців про небезпечні метеорологічні явища у деяких областях.
Йдеться про те, що:
"I рівень небезпечності, жовтий", - додали фахівці.
Повідомляється також, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.
Нагадаємо, вночі 18 листопада погода принесла сніг у низку областей на заході України.
Наступного дня (19 листопада) білий "килим" накрив навіть деякі локації в Одеській області. Перший сніг помітили також у Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях.
Згодом синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповіла, що у західних областях України дощ може змінитись снігом (або ж мокрим снігом) навіть у денні години.
Тим часом у Карпатах експерти УкрГМЦ прогнозували сильний сніг.
З огляду на погіршення погодних умов і справжні "зимові прояви" (перші в цьому сезоні), населення закликали максимально підготуватись. Перш за все - "перевзути" автівки.