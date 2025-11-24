Температура в Карпатах "упала" до -12: синоптики объяснили, почему погода сегодня - опасная

Ситуация на высокогорье Карпат сегодня утром

Согласно информации спасателей, по состоянию на 7:15 24 ноября 2025 года погода на горе Поп Иван Черногорский была облачной. Видимость - ограниченная.

Ветер - юго-западный, со скоростью 10 м/с.

При этом температура воздуха была на уровне -12⁰С.

Публикация спасателей о погоде на горе Поп Иван утром (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Стоит отметить, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).

Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

Чего ждать от погоды в Ивано-Франковской области

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 24 ноября погода в области будет с переменной облачностью, без существенных осадков.

На дорогах может быть гололедица.

Дневная температура воздуха при этом ожидается:

в Ивано-Франковске - от 3 до 5 градусов выше нуля;

по Ивано-Франковской области - от 0 до 5 градусов тепла;

на высокогорье Карпат - от 1 до 6 градусов мороза.

Прогноз погоды на 24 ноября (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Кроме того, специалисты предупреждают местных жителей об опасном метеорологическом явлении.

Так, до конца дня 24 ноября порывы юго-западного ветра по Ивано-Франковской области могут достигать скорости 15-20 м/с.

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули в областном центре по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасном метеорологическом явлении (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Предупреждение об опасной погоде от УкрГМЦ

Синоптики Украинского гидрометеорологического центра также предупредили украинцев об опасных метеорологических явлениях в некоторых областях.

Речь идет о том, что:

в течение понедельника на дорогах в западных областях - гололедица;

днем в Карпатах - порывы ветра до 15-20 м/с.

"I уровень опасности, желтый", - добавили специалисты.

Сообщается также, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Предупреждение об опасной погоде от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)