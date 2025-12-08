ua en ru
Головна » Бізнес » Tech

Telegram відмовився від звичних SMS-кодів: як тепер входити в месенджер

Понеділок 08 грудня 2025 12:50
UA EN RU
Telegram відмовився від звичних SMS-кодів: як тепер входити в месенджер Telegram запустив новий спосіб авторизації (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Месенджер Telegram почав тестування нового способу авторизації без SMS-кодів і навіть без введення номера телефону. В останніх бета-версіях додатка компанія впроваджує технологію Passkeys - криптографічні ключі входу, які зберігаються безпосередньо на пристрої користувача.

РБК-Україна розповідає, що відомо про нову функцію входу в Telegram.

Нова функція дає змогу входити в акаунт за допомогою відбитка пальця, Face ID або PIN-коду пристрою, а не одноразового SMS-коду. Поки що зміна доступна в бета-збірках Telegram для Android.

Що змінилося

Користувачі Android-бети Telegram помітили новий пункт "Увійти за допомогою passkey" на екрані запуску додатка і в меню Налаштування, Конфіденційність.

Після активації система викликає менеджер паролів пристрою, який підтверджує особу користувача за допомогою біометрії або PIN-коду і передає Telegram криптографічний ключ. Цей ключ фактично замінює логін, пароль і одноразовий код підтвердження, залишаючись при цьому на самому пристрої.

Telegram відмовився від звичних SMS-кодів: як тепер входити в месенджерTelegram відмовився від звичних SMS-кодів: як тепер входити в месенджер
У Telegram 12.2.2 з'явилася нова функція входу за допомогою Passkeys (фото: Corbado)

Чому це важливо

Passkeys побудовані на стандартах FIDO/WebAuthn і вважаються більш стійкими до фішингу порівняно з SMS-кодами. Закритий ключ ніколи не залишає пристрій, зловмисники не можуть перехопити його, а сервісу не потрібно надсилати SMS, які потенційно вразливі до перехоплення або атак із підміною SIM-карти.

Експерти з кібербезпеки зазначають, що вхід без паролів і SMS не тільки безпечніший, а й зручніший для користувачів.

Як це працює

Ключ авторизації зберігається локально на пристрої користувача, завдяки чому Telegram не потрібно відправляти SMS-повідомлення для підтвердження входу. Авторизація здійснюється за допомогою біометрії, а в разі якщо раніше був активований хмарний пароль, його потрібно буде ввести один раз.

Щоб увімкнути функцію, необхідно зайти в Telegram, Налаштування, Конфіденційність.

Нагадаємо, що мовний омбудсмен прокоментувала можливе блокування Telegram в Україні.

Також повідомлялося, що в Telegram з'явилися музика в профілі та низка нових функцій для користувачів.

Крім того, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав мету, заради якої парламент може розглянути питання заборони Telegram.

При написаніматеріалу використовувалися такі джерела: Corbado, Techlore.

