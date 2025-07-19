Стефанчук назвав ціль, заради якої ВР може заборонити Telegram

Верховна Рада може на законодавчому рівні заборонити Telegram, якщо цей крок покращить інформаційну безпеку в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука, якого цитує "Новини.Live".

Він також підкреслив, що перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров активно працює з командою, тому частину російського контенту в соцмережі переглядати вже неможливо навіть із VPN.

"Значить є така можливість. Значить треба вести перемовини, якщо потрібні будуть державницькі рішення – український парламент ухвалить їх. Але ще раз кажу: не для піару, не для того, щоб хтось отримував лайки, а для того, щоб Україна здобула більше інформаційної безпеки", - зазначив Стефанчук.

Часткова заборона Telegram в Україні

Раніше повідомлялось, що у жовтні 2024 року Верховна Рада обмежила використання Telegram для працівників свого апарату, відповідно до рекомендацій Ради національної безпеки та оборони України. Однак ці обмеження не стосуватимуться особистого використання месенджера. Питання заборони Telegram активно обговорюється також на регіональному рівні.

Також ми писали, що ряд українських університетів запровадили обмеження на використання месенджера Telegram серед співробітників. У деяких випадках заборона стосується обговорення навчального процесу, встановлення застосунку на робочі пристрої та навіть використання месенджера на території закладів.

Так, з 1 січня 2025 року Національний університет "Києво-Могилянська академія" заборонив використання месенджера Telegram для освітніх та службових цілей. Відповідний наказ підписав президент університету Сергій Квіт.

Заборона поширюється на всіх студентів і працівників університету, які більше не зможуть використовувати Telegram у робочій комунікації та навчальному процесі. Виключенням є використання месенджера для наукових досліджень. Крім того, всі облікові записи та посилання, пов’язані з університетом, мають бути видалені.

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