Telegram отказался от привычных SMS-кодов: как теперь входить в мессенджер
Мессенджер Telegram начал тестирование нового способа авторизации без SMS-кодов и даже без ввода номера телефона. В последних бета-версиях приложения компания внедряет технологию Passkeys - криптографические ключи входа, которые хранятся напрямую на устройстве пользователя.
Новая функция позволяет входить в аккаунт с помощью отпечатка пальца, Face ID или PIN-кода устройства, а не одноразового SMS-кода. Пока изменение доступно в бета-сборках Telegram для Android.
Что изменилось
Пользователи Android-беты Telegram заметили новый пункт "Войти с помощью passkey" на экране запуска приложения и в меню Настройки, Конфиденциальность.
После активации система вызывает менеджер паролей устройства, который подтверждает личность пользователя с помощью биометрии или PIN-кода и передает Telegram криптографический ключ. Этот ключ фактически заменяет логин, пароль и одноразовый код подтверждения, оставаясь при этом на самом устройстве.
В Telegram 12.2.2 появилась новая функция входа с помощью Passkeys (фото: Corbado)
Почему это важно
Passkeys построены на стандартах FIDO/WebAuthn и считаются более устойчивыми к фишингу по сравнению с SMS-кодами. Закрытый ключ никогда не покидает устройство, злоумышленники не могут перехватить его, а сервису не нужно отправлять SMS, которые потенциально уязвимы к перехвату или атакам с подменой SIM-карты.
Эксперты по кибербезопасности отмечают, что вход без паролей и SMS не только безопаснее, но и удобнее для пользователей.
Как это работает
Ключ авторизации сохраняется локально на устройстве пользователя, благодаря чему Telegram не требуется отправлять SMS-сообщения для подтверждения входа. Авторизация осуществляется с помощью биометрии, а в случае если ранее был активирован облачный пароль, его потребуется ввести один раз.
Чтобы включить функцию, необходимо зайти в Telegram, Настройки, Конфиденциальность.
