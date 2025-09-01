ua en ru
У Telegram з'явилася музика в профілі та нові функції для користувачів: список

Понеділок 01 вересня 2025 11:50
У Telegram з'явилася музика в профілі та нові функції для користувачів: список У Telegram додали функцію трансляції музики прямо в профілі (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Месенджер Telegram представив масштабне оновлення, яке додає одразу кілька нових функцій. Тепер користувачі можуть розміщувати музику в профілі, обирати вкладку за замовчуванням, застосовувати унікальні теми чатів на основі колекційних подарунків і допомагати друзям покращувати їхні цифрові подарунки.

РБК-Україна з посиланням на прес-службу Telegram розповідає про нові функції месенджера.

Музика в профілі

Пісні з чатів можна додавати в профіль одним натисканням у медіаплеєрі. Треки з'являються в окремій панелі під фотографією, а також формують плейлист.

У Telegram з'явилася музика в профілі та нові функції для користувачів: списокПісні з будь-яких ваших чатів тепер можна додавати в профіль (gif: Telegram)

Новий дизайн профілю на Android

Після дизайнерського конкурсу профілі на Android отримали оновлений інтерфейс з анімацією прокрутки, яка раніше була доступна тільки на iOS.

У Telegram з'явилася музика в профілі та нові функції для користувачів: списокПрофілі на Android тепер мають стильний новий дизайн (gif: Telegram)

Вибір вкладки профілю

Тепер користувачі можуть самі визначити, яка вкладка буде відкриватися першою, коли хтось відкриває ваш профіль - наприклад, з історіями або колекціями подарунків.

У Telegram з'явилася музика в профілі та нові функції для користувачів: списокВи можете вибрати, яка вкладка буде відображатися першою (gif: Telegram)

Теми на основі подарунків

Власники колекційних подарунків, включно з Plush Pepe, Precious Peach, Durov's Cap і Heart Locket, отримали можливість встановлювати унікальні динамічні шпалери в чати. Кожна тема генерується на основі характеристик подарунка.

У Telegram з'явилася музика в профілі та нові функції для користувачів: списокТеми на основі подарунків (gif: Telegram)

Покращення подарунків для друзів

З'явилася функція надсилання зірок, які покривають вартість покращення подарунка в профілі іншого користувача. Новий фільтр "Покращувані" і кнопка "Покращити наступний" дають змогу швидко працювати з колекцією.

У Telegram з'явилася музика в профілі та нові функції для користувачів: списокПокращення подарунків для інших користувачів (gif: Telegram)

Цінність подарунків

У картках колекційних предметів з'явилося поле "Цінність", де вказана орієнтовна ціна перепродажу. У розширеній статистиці можна дізнатися середню вартість аналогічних подарунків на Маркетплейсі.

У Telegram з'явилася музика в профілі та нові функції для користувачів: списокКористувачі можуть безпечно обмінюватися колекційними подарунками (gif: Telegram)

Міні-додаток для стікерів

Telegram оновив сервіс @Stickers: тепер через мінідодаток можна створювати власні стікери та емодзі, керувати наборами і відстежувати статистику.

У Telegram з'явилася музика в профілі та нові функції для користувачів: списокКористувачі Telegram можуть створювати власні стікери за допомогою вбудованого редактора (gif: Telegram)

