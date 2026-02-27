Текст нового правопису вже готовий: у Кабміні пояснили, коли він набере чинності

Текст нового українського правопису вже готовий до публікації та найближчим часом з’явиться на сайті Національної комісії зі стандартів державної мови. Після оприлюднення документ одразу набере чинності.
РБК-Україна повідомляє, що про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді України заявила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна.
Читайте також: Шаг замість копійки: чому в Україні вирішили перейменувати монети
"Стосовно правопису - текст готовий. Ми очікуємо сьогодні його публікації на сайті Національної комісії зі стандартів державної мови, що перебуває у віданні Міністерства освіти і науки", - сказала Бережна.
Йдеться про публікацію документа на сайті Національної комісії зі стандартів державної мови, яка працює у сфері управління Міністерства освіти і науки України.
За словами віцепрем’єрки, одразу після офіційного оприлюднення правопис набуде чинності.
Нагадаємо, 22 травня 2019 року Кабінет Міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису. У січні 2021 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову уряду про його запровадження. У Міністерстві юстиції України назвали це рішення незаконним та заявили про намір оскаржити його.
Згодом Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення ОАСК, а у 2024 році Верховний Суд остаточно підтвердив чинність і обов’язковість застосування нового правопису.
У 2024 році також завершився п’ятирічний перехідний період, який передбачав поступове впровадження норм нової редакції.
Крім того, комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав проєкт постанови про посилення ролі української мови в законодавстві та подолання наслідків радянської русифікації. Документ передбачає оновлення правопису, створення єдиного правничого глосарія для очищення мови від русизмів, а також запровадження національного шрифту для державних документів.