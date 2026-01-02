Шаг замість копійки: чому в Україні вирішили перейменувати монети

В Україні триває підготовка до зміни назви розмінної монети: замість "копійки" пропонується закріпити назву "шаг". Ініціатива вже перебуває на розгляді парламенту.

РБК-Україна розповідає, хто і чому ініціює перейменування монет в Україні.

Відповідний законопроєкт щодо дерадянізації назви розмінної монети було внесено до Верховної Ради України 1 жовтня 2025 року. Під час голосування в першому читанні документ підтримали 264 народні депутати. Серед ініціаторів законопроєкту - голова парламенту Руслан Стефанчук. Ще раніше про необхідність змінити назву монети говорили в Національному банку України (НБУ).

Хто і навіщо пропонує змінити назву

У Нацбанку пояснюють, що перейменування має на меті привести грошову систему України у відповідність до історичних та мовних традицій, а також завершити процес дерусифікації термінології, що збереглася з радянського періоду.

Назва "копійка" закріплена в українському законодавстві ще з початку 1990-х років і є спадщиною радянської грошової системи. В НБУ звертають увагу, що сьогодні ця назва використовується переважно в країнах, які входили до складу СРСР, зокрема в Росії та Білорусі.

Натомість "шаг" - питомо українська назва дрібної грошової одиниці, яка відома з XVI-XVII століть і застосовувалася на українських землях у різні історичні періоди. Вона фіксується в ділових документах козацької доби, у грошовій лічбі, а також у класичній українській літературі.

Гроші в Україні на початку XX століття (фото: НБУ)

Що передбачає законопроєкт

Документ пропонує внести зміни до низки законів, зокрема до Закону України "Про Національний банк України", а також синхронізувати термінологію в податковому та фінансовому законодавстві.

Ключові положення законопроєкту:

співвідношення між "копійкою" та "шагом" становитиме 1:1;

Національний банк визначатиме дизайн, порядок введення в обіг та строки вилучення монет;

копійки та шаги перебуватимуть в обігу паралельно;

громадянам не потрібно буде обмінювати наявні монети;

зміна назви не вплине на інфляцію та не потребуватиме додаткових витрат для населення.

У Нацбанку наголошують, що нові монети карбуватимуть у межах планового виробництва, без збільшення грошової маси.

Подальші кроки

Після ухвалення законопроєкту в другому читанні Національний банк зможе перейти до практичної реалізації рішення - розробки дизайну та поступового введення в обіг розмінних монет, номінованих у шагах.

Як зазначають ініціатори, зміна назви має символічний і системний характер та розглядається як логічне продовження грошової реформи, запровадженої в Україні у 1996 році разом із введенням гривні.



Ескізи розмінних монет "шагів" художника Василя Лопати, отримані на початку 1992 року ВО "Луганський верстатобудівничий завод" (фото: НБУ)

Історичний контекст

Назва "шаг" має глибоке історичне коріння в українській грошовій системі. Дрібна монета з такою назвою використовувалася на території України ще за часів Гетьманщини й зберігалася в грошовому обігу до періоду Української революції 1917-1921 років.

Зокрема, 1 березня 1918 року Центральна Рада ухвалила закон про гривню як грошову одиницю Української Народної Республіки. Документ передбачав випуск державних кредитових білетів номіналом від 2 до 1000 гривень, а також монет номіналом 1, 2, 5, 20 та 50 шагів. Водночас реалізувати карбування монет тоді не вдалося через економічні та технічні труднощі.

Натомість в обіг були введені розмінні марки Державної скарбниці номіналом 10, 20, 30, 40 і 50 шагів. На їхньому зворотному боці містився напис "Ходить на рівні з дзвінкою монетою". Такі грошові знаки використовувалися до березня 1919 року, коли були скасовані радянською владою.

Після проголошення незалежності України у 1991 році питання власної грошової системи знову стало предметом активних дискусій. Обговорювалася й назва розмінної монети - серед варіантів фігурував і "шаг". У 1992 році Луганський верстатобудівний завод навіть виготовив пробні зразки таких монет. Однак 2 березня 1992 року постановою Президії Верховної Ради України було офіційно затверджено назву "копійка", яка й закріпилася в грошовому обігу.



Монети в Україні зразка 1992 року (фото: НБУ)