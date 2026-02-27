Текст нового правописания уже готов: в Кабмине объяснили, когда он вступит в силу

Что известно

"Относительно правописания - текст готов. Мы ожидаем сегодня его публикации на сайте Национальной комиссии по стандартам государственного языка, которая находится в ведении Министерства образования и науки", - сказала Бережная.

Речь идет о публикации документа на сайте Национальной комиссии по стандартам государственного языка, которая работает в сфере управления Министерства образования и науки Украины.

По словам вице-премьера, сразу после официального обнародования правописание вступит в силу.