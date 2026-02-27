RU

Текст нового правописания уже готов: в Кабмине объяснили, когда он вступит в силу

Фото: Татьяна Бережная рассказала, когда вступит в силу новое правописание (facebook.com/berezhna.tetyana)
Автор: Татьяна Веремеева

Текст нового украинского правописания уже готов к публикации и в ближайшее время появится на сайте Национальной комиссии по стандартам государственного языка. После обнародования документ сразу вступит в силу.

РБК-Украина сообщает, что об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины заявила вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Татьяна Бережная.

Читайте также: Шаг вместо копейки: почему в Украине решили переименовать монеты

Что известно

"Относительно правописания - текст готов. Мы ожидаем сегодня его публикации на сайте Национальной комиссии по стандартам государственного языка, которая находится в ведении Министерства образования и науки", - сказала Бережная.

Речь идет о публикации документа на сайте Национальной комиссии по стандартам государственного языка, которая работает в сфере управления Министерства образования и науки Украины.

По словам вице-премьера, сразу после официального обнародования правописание вступит в силу.

История вопроса

Напомним, 22 мая 2019 года Кабинет Министров Украины одобрил новую редакцию украинского правописания. В январе 2021 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление правительства о его введении. В Министерстве юстиции Украины назвали это решение незаконным и заявили о намерении обжаловать его.

Впоследствии Шестой апелляционный административный суд отменил решение ОАСК, а в 2024 году Верховный Суд окончательно подтвердил действие и обязательность применения нового правописания.

В 2024 году также завершился пятилетний переходный период, который предусматривал постепенное внедрение норм новой редакции.

Кроме того, комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал проект постановления об усилении роли украинского языка в законодательстве и преодолении последствий советской русификации. Документ предусматривает обновление правописания, создание единого юридического глоссария для очистки языка от русизмов, а также введение национального шрифта для государственных документов.

