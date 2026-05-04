Тегеран відповів на намір Трампа щодо протоки попередженням про перемир'я

03:53 04.05.2026 Пн
2 хв
Іран попередив про наслідки втручання США
aimg Катерина Коваль
Фото: прапор Ірану (Getty Images)

Іран попередив, що будь-яке американське втручання у новий морський режим Ормузької протоки буде розцінено як порушення перемир'я. Заява пролунала після того, як Трамп оголосив про початок операції з ескорту суден через протоку вже з понеділка.

Що сказав Іран

Голова комісії з національної безпеки іранського парламенту Ебрагім Азізі написав у соцмережах:

"Будь-яке американське втручання у новий морський режим Ормузької протоки буде вважатися порушенням перемир'я", - попередив він.

Що планують США

Напередодні Трамп оголосив операцію "Проєкт Свобода" - американські сили супроводжуватимуть судна, що застрягли в зоні блокади, через протоку.

Президент попередив, що будь-яке втручання в цю операцію "доведеться вирішувати силою".

Перемир'я між США та Іраном діє з 8 квітня, однак протока залишається фактично закритою. Через неї раніше проходило близько 20% світового видобутку нафти і газу.

Згідно з інформацією окремих джерел, Іран вирішив пом’якшити свою позицію: Тегеран відмовився від кількох попередніх умов і погодився винести власну ядерну програму на переговори зі США. Оновлений проєкт угоди також включає пропозицію про поступове відновлення судноплавства в Ормузькій протоці після зняття американської блокади.

Тим часом міністр закордонних справ Німеччини провів телефонну розмову з іранським колегою Аббасом Арагчі. Берлін закликає Тегеран відмовитися від ядерної зброї та відкрити протоку.

Попри те, що Ормузька протока досі заблокована, голова Мінфіну США Скотт Бессент запевняє: ціни на нафту впадуть уже до кінця року. Причиною стане вихід Об’єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК, після чого ОАЕ, ймовірно, наростить видобуток.

