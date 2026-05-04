Тегеран відповів на намір Трампа щодо протоки попередженням про перемир'я

Згідно з інформацією окремих джерел, Іран вирішив пом’якшити свою позицію: Тегеран відмовився від кількох попередніх умов і погодився винести власну ядерну програму на переговори зі США. Оновлений проєкт угоди також включає пропозицію про поступове відновлення судноплавства в Ормузькій протоці після зняття американської блокади.

Тим часом міністр закордонних справ Німеччини провів телефонну розмову з іранським колегою Аббасом Арагчі. Берлін закликає Тегеран відмовитися від ядерної зброї та відкрити протоку.

Попри те, що Ормузька протока досі заблокована, голова Мінфіну США Скотт Бессент запевняє: ціни на нафту впадуть уже до кінця року. Причиною стане вихід Об’єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК, після чого ОАЕ, ймовірно, наростить видобуток.