Тегеран ответил на намерение Трампа по проливу предупреждением о перемирии

Согласно информации отдельных источников, Иран решил смягчить свою позицию: Тегеран отказался от нескольких предыдущих условий и согласился вынести собственную ядерную программу на переговоры с США. Обновленный проект соглашения также включает предложение о постепенном восстановлении судоходства в Ормузском проливе после снятия американской блокады.

Тем временем министр иностранных дел Германии провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи. Берлин призывает Тегеран отказаться от ядерного оружия и открыть пролив.

Несмотря на то, что Ормузский пролив до сих пор заблокирован, глава Минфина США Скотт Бессент уверяет: цены на нефть упадут уже до конца года. Причиной станет выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК, после чего ОАЭ, вероятно, нарастит добычу.