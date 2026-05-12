Тегеран погрожує прискорити ядерну програму в разі нових ударів США, - ЗМІ

Представник парламентської комісії з нацбезпеки і зовнішньої політики Ірану Ебрахім Резаї заявив, що влада розглядає можливість різкого посилення своєї ядерної програми в разі нових ударів з боку США.
Як кажуть співрозмовники видання, в Ірані заявили, що в разі відновлення атак країна може перейти до збагачення урану до рівня 90 відсотків.
Джерело видання зазначило, що іранський чиновник заявив, що відповідне питання може бути винесено на розгляд парламенту.
За його словами, такий крок розглядається як один із можливих варіантів реакції на повторний військовий тиск.
За інформацією видання, президент США Дональд Трамп вивчає варіанти відновлення дипломатичних зусиль для врегулювання ситуації, яка зайшла в глухий кут. При цьому Іран наполягає, що альтернатив запропонованій ним позиції фактично немає.
Також, співрозмовники The Independent заявили, що в Білому домі відбулася нова зустріч президента Дональд Трамп з командою з національної безпеки. На ній обговорювалися подальші кроки щодо Ірану на тлі загострення ситуації та відсутності прогресу в переговорах.
Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп, за даними джерел, дедалі активніше розглядає варіант відновлення масштабних військових дій проти Ірану. Посилення такої позиції пов'язують із невдоволенням темпами переговорного процесу і обмеженнями, що зберігаються в районі Ормузької протоки.
Зазначимо, що Трамп, за оцінками спостерігачів, не зміг ясно донести до громадськості причини початку військових дій проти Ірану. У результаті значна частина американців, як зазначається, залишається без чіткого розуміння цілей поточного конфлікту.