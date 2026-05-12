UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Тегеран погрожує прискорити ядерну програму в разі нових ударів США, - ЗМІ

20:30 12.05.2026 Вт
2 хв
Іран може перейти до збагачення урану до рівня 90 відсотків
aimg Анастасія Никончук
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Представник парламентської комісії з нацбезпеки і зовнішньої політики Ірану Ебрахім Резаї заявив, що влада розглядає можливість різкого посилення своєї ядерної програми в разі нових ударів з боку США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Independent.

Читайте також: Пентагон недооцінив витрати на війну з Іраном: Reuters розкрило нові цифри

Тегеран попереджає про можливу ескалацію

Як кажуть співрозмовники видання, в Ірані заявили, що в разі відновлення атак країна може перейти до збагачення урану до рівня 90 відсотків.

Джерело видання зазначило, що іранський чиновник заявив, що відповідне питання може бути винесено на розгляд парламенту.

За його словами, такий крок розглядається як один із можливих варіантів реакції на повторний військовий тиск.

Напруга навколо переговорів зі США

За інформацією видання, президент США Дональд Трамп вивчає варіанти відновлення дипломатичних зусиль для врегулювання ситуації, яка зайшла в глухий кут. При цьому Іран наполягає, що альтернатив запропонованій ним позиції фактично немає.

Обговорення в Білому домі

Також, співрозмовники The Independent заявили, що в Білому домі відбулася нова зустріч президента Дональд Трамп з командою з національної безпеки. На ній обговорювалися подальші кроки щодо Ірану на тлі загострення ситуації та відсутності прогресу в переговорах.

Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп, за даними джерел, дедалі активніше розглядає варіант відновлення масштабних військових дій проти Ірану. Посилення такої позиції пов'язують із невдоволенням темпами переговорного процесу і обмеженнями, що зберігаються в районі Ормузької протоки.

Зазначимо, що Трамп, за оцінками спостерігачів, не зміг ясно донести до громадськості причини початку військових дій проти Ірану. У результаті значна частина американців, як зазначається, залишається без чіткого розуміння цілей поточного конфлікту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІранЯдерна зброяБлизький Схід