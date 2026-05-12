Тегеран погрожує прискорити ядерну програму в разі нових ударів США, - ЗМІ

Тегеран попереджає про можливу ескалацію

Як кажуть співрозмовники видання, в Ірані заявили, що в разі відновлення атак країна може перейти до збагачення урану до рівня 90 відсотків.

Джерело видання зазначило, що іранський чиновник заявив, що відповідне питання може бути винесено на розгляд парламенту.

За його словами, такий крок розглядається як один із можливих варіантів реакції на повторний військовий тиск.

Напруга навколо переговорів зі США

За інформацією видання, президент США Дональд Трамп вивчає варіанти відновлення дипломатичних зусиль для врегулювання ситуації, яка зайшла в глухий кут. При цьому Іран наполягає, що альтернатив запропонованій ним позиції фактично немає.

Обговорення в Білому домі

Також, співрозмовники The Independent заявили, що в Білому домі відбулася нова зустріч президента Дональд Трамп з командою з національної безпеки. На ній обговорювалися подальші кроки щодо Ірану на тлі загострення ситуації та відсутності прогресу в переговорах.