Розчарування переговорами штовхає Трампа до нових ударів по Ірану, - CNN

Президент США Дональд Трамп дедалі серйозніше розглядає відновлення масштабних бойових операцій проти Ірану - більш ніж будь-коли за останні тижні. Причина - наростаюче розчарування ходом переговорів і тривала закритість Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Чому Трамп розлючений

Президент незадоволений тривалою закритістю Ормузької протоки і тим, що він сприймає як розкол в іранському керівництві, який заважає Тегерану йти на серйозні поступки в ядерних переговорах.

Остання відповідь Ірану, яку Трамп назвав "повністю неприйнятною" і "дурною", змусила кількох чиновників засумніватися, чи готовий Тегеран взагалі до серйозних переговорів.

Регіональний чиновник заявив: попри інтенсивний тиск з боку країн регіону і Пакистану - з повідомленнями про розчарування Трампа і що це "останній шанс" для Ірану - Тегеран, схоже, "не слухає нікого і нікого не сприймає всерйоз".

Розкол в адміністрації

Усередині команди Трампа немає єдності щодо подальших дій. Частина чиновників, зокрема в Пентагоні, виступає за агресивніший підхід - включно з точковими ударами для подальшого послаблення Ірану. Інші наполягають на продовженні дипломатії.

Питання до Пакистану

Частина адміністрації давно сумнівається, чи достатньо жорстко пакистанські посередники передають Тегерану невдоволення Трампа.

Деякі чиновники вважають, що Пакистан доносить до США більш оптимістичну версію іранської позиції, ніж та, що відповідає реальності.

Що далі

У понеділок Трамп провів чергову нараду з командою національної безпеки. Серйозного рішення щодо подальших дій до від'їзду президента до Китаю - запланованого на вівторок - не очікується.