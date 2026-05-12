Тегеран угрожает ускорить ядерную программу в случае новых ударов США, - СМИ

Тегеран предупреждает о возможной эскалации

Как говорят собеседники издания, в Иране заявили, что в случае возобновления атак страна может перейти к обогащению урана до уровня 90 процентов.

Источник издания отметил, что иранский чиновник заявил, что соответствующий вопрос может быть вынесен на рассмотрение парламента.

По его словам, такой шаг рассматривается как один из возможных вариантов реакции на повторное военное давление.

Напряжение вокруг переговоров с США

По информации издания, президент США Дональд Трамп изучает варианты возобновления дипломатических усилий для урегулирования ситуации, которая зашла в тупик. При этом Иран настаивает, что альтернатив предложенной им позиции фактически нет.

Обсуждение в Белом доме

Также, собеседники The Independent заявили, что в Белом доме прошла новая встреча президента Дональд Трамп с командой по национальной безопасности. На ней обсуждались дальнейшие шаги в отношении Ирана на фоне обострения ситуации и отсутствия прогресса в переговорах.