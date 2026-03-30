Тегеран частково залишився без електропостачання після ударів Ізраїлю

"Армія оборони Ізраїлю наразі завдає ударів по цілях іранського терористичного режиму по всьому Тегерану", - було сказано у заяві ЦАХАЛ після того, як протягом дня було виявлено сім ракетних залпів, випущених з Ірану.

Після цього в іранській владі заявили, що обстріл відбувся після попередніх ударів, внаслідок яких у деяких районах столиці сталися відключення світла, включаючи Караджу та інші міста.

Через кілька годин після відключення електроенергії, державне інформаційне агентство FARS повідомило, що в більшій частині Тегерана світло вже повернули.