Тегеран частично остался без электроснабжения после ударов Израиля

"Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по целям иранского террористического режима по всему Тегерану", - было сказано в заявлении ЦАХАЛ после того, как в течение дня было обнаружено семь ракетных залпов, выпущенных из Ирана.

После этого в иранских властях заявили, что обстрел произошел после предыдущих ударов, в результате которых в некоторых районах столицы произошли отключения света, включая Караджу и другие города.

Через несколько часов после отключения электроэнергии, государственное информационное агентство FARS сообщило, что в большей части Тегерана свет уже вернули.