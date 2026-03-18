Відключення тепер і в Єгипті: влада запроваджує обмеження на тлі паливної кризи
Прем’єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі заявив, що країна запроваджує обмеження на споживання електроенергії через різке зростання цін на паливо. Влада скорочує роботу бізнесу та освітлення, щоб уникнути глибшої кризи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
З 28 березня торгові центри, кафе та магазини працюватимуть за скороченим графіком: у будні вони закриватимуться о 21:00, у вихідні - о 22:00.
Крім того, влада планує вимикати світлову рекламу та скорочувати вуличне освітлення до мінімально безпечного рівня. Державні установи працюватимуть до 18:00, а також розглядається можливість запровадження обов’язкової роботи з дому один-два дні на тиждень.
"Нам потрібно почати раціонувати обсяги палива та електроенергії, які ми використовуємо", - наголосив Мадбулі.
За його словами, ці заходи будуть переглянуті через місяць і, "якщо Бог дасть, якщо криза закінчиться", будуть скасовані.
Мадбулі зазначив, що до початку війни на Близькому Сході витрати Єгипту на імпорт газу становили близько 560 млн доларів на місяць. Нині ця сума зросла до приблизно 1,65 млрд доларів.
"Ми намагаємося вирішувати ситуацію поступово, щоб не похитнути економіку", - пояснив прем’єр.
Він зазначив, що обмеження споживання енергії є кращим варіантом, ніж чергове підвищення цін на паливо, як це зробив уряд минулого тижня.
Нагадаємо, на тлі війни на Близькому Сході та різкого зростання цін на енергоносії все більше країн стикаються з паливною кризою та змушені запроваджувати обмеження.
Складна ситуація наразі склалася на Кубі. 13 березня президент країни Мігель Діас-Канель підтвердив, що Гавана веде переговори зі США на тлі економічної кризи та посиленого тиску.
За його словами, наслідки енергетичної блокади є "колосальними". Уже 16 березня на острові стався повний збій енергосистеми, що призвів до загальнонаціонального блекауту.
Натомість Росія направила на Кубу танкер із понад 700 тисячами барелів нафти після того, як країна три місяці не отримувала поставок палива.