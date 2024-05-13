В Тбілісі спецназ розганяє учасників мітингу проти закону про "іноагентів", - ЗМІ

Протести в Грузії

У квітні парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроект "Про прозорість іноземного впливу". Документ вводить статус "іноземних агентів", що фінансуються і контролюються іноземними організаціями та фондами. Документ подібний до закону, що багато років діє в Росії.

30 квітня, напередодні другого читання законопроекту, тисячі людей вийшли у центр Тбілісі на акцію протесту, під час якої відбулися жорсткі сутички з поліцією.

Не дивлячись на протести, 1 травня депутати парламенту схвалили документ у другому читанні.

11 травня у Тбілісі відбувся "Європейський марш", що став найбільшим мітингом у сучасній історії країни.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з екстренним зверненням на тлі масових протестів.

13 травня планується розгляд закону в останньому, третьому, читанні та голосування за документ у цілому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.