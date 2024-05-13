В Тбилиси спецназ разгоняет участников митинга против закона об "иноагентах", - СМИ

Около 5:00 утра по местному времени, в центр к зданию парламента начали подъезжать автобусы со спецназом. Правоохранители высадились и начали разбирать экипировку, на площади Свободы установили три водомета.

В 6:10 спецназовцы начали силовой разгон митинга.

"Спецназовцы начали вытеснять протестующих с боковых улиц вокруг парламента", - говорится в сообщении.

Незадолго до этого МВД предупредило, что у участников акции есть пять минут, чтобы разойтись от входов в парламент.

Часть митингующих стоит перед спецназом и скандирует "Да здравствует Грузия". Другая часть акции сосредоточена непосредственно перед парламентом и у заднего входа.

Позже были обнародованы видео попытки спецназа разогнать митингующих.