В Тбилиси спецназ разгоняет участников митинга против закона об "иноагентах", - СМИ

В грузинской столице Тбилиси спецназ МВД начал силовой разгон акции протеста против принятия в целом закона об "иностранных агентах".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEWSGEORGIA.
Около 5:00 утра по местному времени, в центр к зданию парламента начали подъезжать автобусы со спецназом. Правоохранители высадились и начали разбирать экипировку, на площади Свободы установили три водомета.
В 6:10 спецназовцы начали силовой разгон митинга.
"Спецназовцы начали вытеснять протестующих с боковых улиц вокруг парламента", - говорится в сообщении.
Незадолго до этого МВД предупредило, что у участников акции есть пять минут, чтобы разойтись от входов в парламент.
Часть митингующих стоит перед спецназом и скандирует "Да здравствует Грузия". Другая часть акции сосредоточена непосредственно перед парламентом и у заднего входа.
Позже были обнародованы видео попытки спецназа разогнать митингующих.
В апреле парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Документ вводит статус "иностранных агентов", финансируемых и контролируемых иностранными организациями и фондами. Документ подобен закону, много лет действующему в России.
30 апреля, накануне второго чтения законопроекта, тысячи людей вышли в центр Тбилиси на акцию протеста, во время которой произошли жесткие столкновения с полицией.
Несмотря на протесты, 1 мая депутаты парламента одобрили документ во втором чтении.
11 мая в Тбилиси прошел "Европейский марш", ставший крупнейшим митингом в современной истории страны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с экстренным обращением на фоне массовых протестов.
13 мая планируется рассмотрение закона в последнем, третьем, чтении и голосование за документ в целом.
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