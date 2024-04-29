В Тбілісі під час протестів затримали ексміністра Грузії

Як розповіли у Міністерстві внутрішніх справ (МВС), Петріашвілі було затримано за статтями 166 та 173:

дрібне хуліганство;

непокора поліції.

Ситуація біля парламенту Грузії загострилась після того, як учасники протесту спробували знести огорожі. Демонстранти, зі свого боку, бажають пройти до сцени, що була встановлена до мітингу правлячої партії "Грузинська мрія". Мітинг, своєю чергою, відбудеться вже сьогодні, 29 квітня.

Зазначається, що сьогодні, в рамках другого читання, в парламенті також розпочнеться обговорення щодо законопроєкту про "іноагентів". Водночас терміни голосування наразі невідомі.

Закон про "іноагентів"

Ще у квітні парламент Грузії, в рамках першого читання, дав "зелене світло" законопроєкту про "іноагентів", що викликало обурення не лише з боку Європейського союзу (ЄС) та НАТО, але й місцевих жителів. Як відзначали неодноразово офіційні особи, прийняття закону може стати перешкодою для країни на її шляху до євроінтеграції.

Тим часом голова правлячої грузинської партії "Грузинська мрія" Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія готова переглянути або ж скасувати законопроєкт, якщо країну запросять до ЄС.