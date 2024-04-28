У Тбілісі перед будівлею парламенту почалися сутички протестувальників з поліцією

У Тбілісі сталися сутички між протестувальниками проти закону про іноагентів та силовиками під будівлею грузинського парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Georgia .

Сьогодні ввечері у грузинській столиці поновилися протести проти скандального закону. Тисячі людей вийшли на вулиці Тбілісі і вирушили велетенською колоною до будівлі грузинського парламенту.

Коли протестувальники прийшли до парламенту, то ситуація загострилася. Учасники протесту спробували пройти на сцену, яка була приготована для мітингу правлячої партії у понеділок. Сцену охороняла поліція, тому протестувальники спробували прорвати оточення.

В результаті виникли сутички, в ході яких силовики застосували сльозогінний газ. Також на площу до парламенту приїхала поліцейська машина з водометом, але наразі її не застосовували. Також біля будівлі парламенту помітили спецназ.