Вступ до ЄС під загрозою. Європарламент прийняв резолюцію щодо закону про іноагентів у Грузії

Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо скандального закону про іноагентів, який ухвалили у Грузії у першому читанні. Закон може стати загрозою для вступу країни до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказа".

Резолюція закликає не починати з Грузією переговори про вступ до Євросоюзу, поки закон про іноагентів буде діяти. Також Європарламент закликав ввести санкції проти голови партії "Грузинська мрія", бізнесмена Бідзини Іванішвілі та звільнити Михайла Саакашвілі.

За резолюцію проголосували 425 євродепутатів, 25 були проти, 30 утрималися.

Скандальний грузинський закон

Нагадаємо, 18 квітня парламент Грузії ухвалив у першому читанні скандальний законопроект про іноагентів. Це вже друга спроба правлячої партії Грузії ухвалити подібний закон. Очікується, що друге читання відбудеться 30 квітня.

Дії парламенту викликали хвилю протестів у Тбілісі. Учасники акцій закликали не голосувати за закон у другому читанні.

Грузинський закон критикують не лише в ЄС. У НАТО назвали рішення парламенту Грузії "кроком назад" на шляху до Альянсу.

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