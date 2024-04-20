В Грузії допустили скасування скандального закону, якщо країну покличуть в ЄС

Голова правлячої грузинської партії "Грузинська мрія" Іраклій Гарібашвілі допускає скасування або перегляд закону про іноагентів, який викликав критику з боку населення країни та Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Georgia .

Водночас Гарібашвілі заявив, що схвалення скандального закону нібито не вплине на темпи вступу Грузії в ЄС, бо в Брюсселі нібито зараз "не готові до розширення". Глава правлячої партії пояснив, що стосунки між Тбілісі та Брюсселем "дійшли максимуму" в грудні минулого року, коли Грузія отримала статус кандидата на вступ в ЄС.

"Якщо нам скажуть, що завтра ж ми стаємо членами Євросоюзу, то можна буде дуже легко анулювати, переглянути його, переробити або прийняти новий", - сказав Гарібашвілі в розмові з журналістами.

Закон про іноагентів в Грузії

В середині квітня парламент Грузії ухвалив у першому читанні скандальний законопроект про "іноземних агентів", що викликав масові протести в країні. Документ підтримали 83 депутати, проти не голосував ніхто.

Грузинський законопроект був запозичений в Росії. Він вимагає від організацій, які отримують понад 20% свого фінансування з-за кордону, зареєструватися як агенти іноземного впливу. За відмову будуть штрафувати. В опозиції побоюються, що такі це може обмежити права громадян і вплинути на європейські та євроатлантичні прагнення Грузії.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вже попередив Тбілісі, що схвалення закону негативно вплине на прогрес Грузії на шляху до ЄС, бо він не відповідає основним нормам і цінностям Євросоюзу.

Розкритикували дії грузинської влади і в НАТО. Там сказали, що Грузія зробила крок назад на шляху до інтеграції в НАТО.

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