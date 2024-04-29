В Тбилиси во время протестов был задержан экс-министр Грузии

Как рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД), Петриашвили был задержан по статьям 166 и 173:

мелкое хулиганство;

неповиновение полиции.

Ситуация возле парламента Грузии обострилась после того, как протестующие попытались снести ограждения. Демонстранты со своей стороны желают пройти к сцене, которая была установлена к митингу правящей партии "Грузинская мечта". Митинг, в свою очередь, состоится уже сегодня, 29 апреля.

Отмечается, что сегодня, в рамках второго чтения, в парламенте также начнется обсуждение по законопроекту об "иноагентах". В то же время, сроки голосования пока неизвестны.

Закон об "иноагентах"

Еще в апреле парламент Грузии, в рамках первого чтения, дал "зеленый свет" законопроекту об "иноагентах", что вызвало негодование не только со стороны Европейского союза (ЕС) и НАТО, но и местных жителей. Как отмечали неоднократно официальные лица, принятие закона может стать препятствием для страны на пути к евроинтеграции.

Тем временем глава правящей грузинской партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия готова пересмотреть или отменить законопроект, если страну пригласят в ЕС.