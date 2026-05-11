Тайвань значно урізав закупівлю зброї у США, Вашингтон дуже незадоволений

08:11 11.05.2026 Пн
Парламент прийняв бюджет армії на лише на дві третини від запланованого раніше
Фото: морські сили Тайваню (Getty Images)
Тайвань затвердив оборонний бюджет, який виявився значно меншим за очікування партнерів. Сполучені Штати офіційно висловили розчарування цим рішенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вашингтон вважає ці витрати недостатніми для реального захисту острова. Білий дім наполягає на повному фінансуванні армії Тайваню, зазначив співбесідник агенції з-поміж високопосадовців на умовах анонімності.

Американські чиновники впевнені, що Тайбей залишає критичні прогалини у своїй системі захисту. Чиновник США пояснив позицію Пентагона.

"Наша позиція щодо оборонного бюджету Тайваню... полягає в тому, що він розчаровує тим, що на монтажному майданчику залишилися деякі речі, які, на нашу думку, все ще потребують фінансування. Ми хотіли б, щоб решта початково запропонованого пакету була профінансована", – сказав він.

Рішення парламенту та перевага опозиції

Агенція нагадує, що парламент Тайваню поставив крапку в обговоренні грошей на армію. Депутати схвалили додаткові витрати на суму 25 мільярдів доларів.

І хоча це чималі кошти, ця сума не покриває всіх потреб. Це приблизно лише дві третини від того, що спочатку просив уряд країни.

Річ у тому, що сьогодні опозиція контролює парламент. Саме вона заблокувала виділення повної суми. Таке рішення безпосередньо впливає на закупівлю новітнього озброєння та модернізацію флоту.

Тепер Тайбею доведеться жорстко обирати пріоритети. Деякі оборонні програми залишаться без копійки.

Що ще відомо про закупівлю Тайванем зброї у США

Ми вже повідомляли, що уряд Тайваню підписав зі США відразу шість угод про закупівлю озброєнь на суму понад 6,6 млрд доларів.

Серед іншого йдеться про постачання систем HIMARS, гаубиць М109А7 Paladin, поповнення ракетного арсеналу армії тощо.

А згідно з публікацією NYT, Тайвань все більше замислюється про власну безпеку на тлі загрози з боку Китаю, через що прагне перейняти військовий досвід України.

В ISW пояснили, що насправді означає натяк Путіна про завершення війни в Україні
