ua en ru
Пн, 11 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Тайвань значительно урезал закупку оружия у США, Вашингтон очень недоволен

08:11 11.05.2026 Пн
2 мин
Парламент принял бюджет армии лишь на две трети от запланированного ранее
aimg Филипп Бойко
Тайвань значительно урезал закупку оружия у США, Вашингтон очень недоволен Фото: морские силы Тайваня (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Тайвань утвердил оборонный бюджет, который оказался значительно меньше ожиданий партнеров. Соединенные Штаты официально выразили разочарование этим решением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Блеф Трампа раскрыт? Китай увидел уязвимые места США в Иране, - Politico

Вашингтон считает эти расходы недостаточными для реальной защиты острова. Белый дом настаивает на полном финансировании армии Тайваня, отметил собеседник агентства из числа высокопоставленных чиновников на условиях анонимности.

Американские чиновники уверены, что Тайбэй оставляет критические пробелы в своей системе защиты. Чиновник США объяснил позицию Пентагона.

"Наша позиция по оборонному бюджету Тайваня... заключается в том, что он разочаровывает тем, что на монтажной площадке остались некоторые вещи, которые, по нашему мнению, все еще нуждаются в финансировании. Мы хотели бы, чтобы остальная часть изначально предложенного пакета была профинансирована", - сказал он.

Решение парламента и преимущество оппозиции

Агентство напоминает, что парламент Тайваня поставил точку в обсуждении денег на армию. Депутаты одобрили дополнительные расходы на сумму 25 миллиардов долларов.

И хотя это немалые средства, эта сумма не покрывает всех потребностей. Это примерно лишь две трети от того, что изначально просило правительство страны.

Дело в том, что сегодня оппозиция контролирует парламент. Именно она заблокировала выделение полной суммы. Такое решение непосредственно влияет на закупку новейшего вооружения и модернизацию флота.

Теперь Тайбэю придется жестко выбирать приоритеты. Некоторые оборонные программы останутся без копейки.

Что еще известно о закупке Тайванем оружия у США

Мы уже сообщали, что правительство Тайваня подписало с США сразу шесть соглашений о закупке вооружений на сумму более 6,6 млрд долларов.

Среди прочего речь идет о поставках систем HIMARS, гаубиц М109А7 Paladin, пополнении ракетного арсенала армии и тому подобное.

А согласно публикации NYT, Тайвань все больше задумывается о собственной безопасности на фоне угрозы со стороны Китая, из-за чего стремится перенять военный опыт Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Тайвань
Новости
В ISW объяснили, что на самом деле означает намек Путина о завершении войны в Украине
В ISW объяснили, что на самом деле означает намек Путина о завершении войны в Украине
Аналитика
Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны