Тайвань значительно урезал закупку оружия у США, Вашингтон очень недоволен

Тайвань утвердил оборонный бюджет, который оказался значительно меньше ожиданий партнеров. Соединенные Штаты официально выразили разочарование этим решением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Вашингтон считает эти расходы недостаточными для реальной защиты острова. Белый дом настаивает на полном финансировании армии Тайваня, отметил собеседник агентства из числа высокопоставленных чиновников на условиях анонимности.

Американские чиновники уверены, что Тайбэй оставляет критические пробелы в своей системе защиты. Чиновник США объяснил позицию Пентагона.

"Наша позиция по оборонному бюджету Тайваня... заключается в том, что он разочаровывает тем, что на монтажной площадке остались некоторые вещи, которые, по нашему мнению, все еще нуждаются в финансировании. Мы хотели бы, чтобы остальная часть изначально предложенного пакета была профинансирована", - сказал он.

Решение парламента и преимущество оппозиции

Агентство напоминает, что парламент Тайваня поставил точку в обсуждении денег на армию. Депутаты одобрили дополнительные расходы на сумму 25 миллиардов долларов.

И хотя это немалые средства, эта сумма не покрывает всех потребностей. Это примерно лишь две трети от того, что изначально просило правительство страны.

Дело в том, что сегодня оппозиция контролирует парламент. Именно она заблокировала выделение полной суммы. Такое решение непосредственно влияет на закупку новейшего вооружения и модернизацию флота.

Теперь Тайбэю придется жестко выбирать приоритеты. Некоторые оборонные программы останутся без копейки.