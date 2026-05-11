Блеф Трампа розкрито? Китай побачив вразливі місця США в Ірані, - Politico

Сполучені Штати демонструють власні слабкі місця у конфлікті з Тегераном і це дає Китаю унікальну можливість підготуватися до можливого зіткнення з американською армією. Пекін спостерігає, як Вашингтон потрапив у пастку в Ормузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітику видання Politico .

Китайські військові помітили зміну пріоритетів Пентагону - стримування Пекіна більше не є головною метою у документах відомства. Це небезпечний сигнал, адже вже 13 травня Трамп має зустрітися з Сі Цзіньпіном і Пекін матиме на цих переговорах всі переваги, зазначається у матеріалі.

"Китайці мали б повне право сказати: "Що у вас залишилося для побудови стримування?" - сказав колишній чиновник оборони. - "Щоб грандіозна угода спрацювала, потрібно мати силу, щоб її підтримати. У цьому питанні не можна блефувати".

Що саме цікавить китайських генералів

Китай вивчає, як американські командири планують операції. Їх цікавить усе: темпи ракетних ударів, логістика, методи збору розвідувальних даних американцями тощо.

"Китайські військові надзвичайно уважно вивчають наші операції проти Ірану, щоб виявити вразливості, які вони можуть використати в конфлікті зі Сполученими Штатами", – сказав представник оборонного відомства на умовах анонімності.

Пентагон досі показує гарні результати в окремих боях. Проте загальна стратегія страждає. Китай хоче зрозуміти, чи це провина лише чинної адміністрації, чи ширша криза американського способу ведення війни.

Дрони проти ракет: як Пекін адаптує іранський досвід

Іран показав ефективність дешевих технологій. Тегеран навчився пробивати ППО масовими атаками дронів-камікадзе. А Китай може піти значно далі, адже його можливості набагато більші.

Бекка Вассер, експертка з оборонної стратегії, вважає, що Китай використає свій гігантський ракетний арсенал. Пекіну навіть не потрібні безпілотники. Вони можуть просто засипати радари ракетами.

"Їм не потрібно використовувати дрони, щоб заплутати радари протиповітряної оборони та перевантажити системи таким самим чином", – каже вона.

Слабкі місця Китаю

У Пекіна теж є проблеми. Китайська армія не має бойового досвіду з 1979 року після війни у В'єтнамі. Крім того, Сі Цзіньпін проводить масштабні чистки: з 2022 року посад позбулися понад 100 високопоставлених офіцерів.

Попри це, Китай десятиліттями вивчав США і знає, як американці проєктують силу. Пекін досліджує залежність США від паливозаправників та військових баз. Китайські генерали розуміють принципи авіаударів та кібервійн: для них війна в Ірані - це безплатний навчальний полігон.

Виснаження американських арсеналів

Головна тривога Пентагону - порожні склади, бо США витрачають дорогі ракети Tomahawk та системи Patriot на іранському напрямку. Це величезні ресурси, адже кожна така ракета - це мінус одна одиниця зброї для захисту Тайваню.

"Вони знають, що кожна ракета, яка використовується в Ірані, - це ракета, яку не можна використовувати для стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні", - підкреслив колишній чиновник. Пекін просто чекає, поки запаси США вичерпаються.