Тайвань запустив сайт для китайців, де вони можуть "зливати" розвіддані

Сьогодні в неділю уряд Тайваню запустив веб-сайт, щоб спонукати громадян Китаю передавати розвідувальну інформацію. Канал зв'язку призначений для людей, які втомилися від системи і хочуть змін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зокрема, Бюро національної безпеки Тайваню заявило на цьому сайті, що останніми роками економіка Китаю стикається зі зростаючими труднощами, в той час як політичний контроль залишається "жорстким".
"У поєднанні зі зростаючою кількістю соціальних проблем, пов'язаних із забезпеченням засобів до існування, ці умови підписують суспільне невдоволення. У результаті дедалі більша кількість людей звертаються до відповідних відомств на Тайвані, роблячи надати різну інформацію", - йдеться в заяві.
Також на сайті розміщено хвилинний ролик, який був згенерований штучним інтелектом. У ролику показаний китайський державний службовець, який спостерігає за тим, як його колег звільняють з роботи.
Наразі цей сайт у Китаї заблокували, однак на нього можна потрапити за допомогою VPN. І як зазначає Reuters, багато китайців користуються цим інструментом, щоб отримувати доступ до західних соцмереж і пошукових систем.
Крім вищезгаданої заяви, тайванське бюро закликало громадян Китаю як усередині країни, так і за кордоном "активно надавати інформацію і сміливо домагатися змін".
Там підкреслили, що цей канал дає змогу китайцям надавати інформацію, пов'язану з розвідкою, для "розширення різноманітних джерел розвідувальної інформації бюро".
Крім того, сказано, що нова тактика наслідує приклад відомств таких країн, як США, Британія та Ізраїль.
Раніше 2024 року Китай і сам намагався застосовувати аналогічну тактику. Тоді Пекін оголосив про створення адреси електронної пошти, за якою люди могли повідомляти про злочини, які скоюють тайванські "сепаратисти".
Нагадаємо, що Китай вважає самоврядний Тайвань своєю територією, а Тайбей своєю чергою, заперечує це.
У зв'язку з цим нещодавно стало відомо, що Тайвань дедалі більше замислюється про власну безпеку на тлі загрози з боку Китаю. Зокрема, острів прагне перейняти український досвід у протистоянні великому агресору.
Також ми писали, що Тайвань запустив днями ракети в бік Китаю в рамках військових навчань. Це була демонстрація, як острів може спробувати відбити атаку Китаю, якщо така буде.