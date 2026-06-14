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Тайвань запустил сайт для китайцев, где они могут "сливать" разведданные

21:40 14.06.2026 Вс
2 мин
Что известно о тайваньском сайте для граждан Китая?
aimg Эдуард Ткач
Фото: два года назад Китай и сам пытался применять аналогичную тактику (Getty Images)

Сегодня в воскресенье правительство Тайваня запустило веб-сайт, чтобы побудить граждан Китая передавать разведывательную информацию. Канал связи предназначен для людей, которые устали от системы и хотят перемен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, Бюро национальной безопасности Тайваня заявило на этом сайте, что в последние годы экономика Китая сталкивается с растущими трудностями, в то время как политический контроль остается "жестким".

"В сочетании с растущими числом социальных проблем, связанных с обеспечением средств к существованию, эти условия подписывают общественное недовольство. В результате все большее число людей обращаются в соответствующие ведомства на Тайване, делая предоставить различную информацию", - говорится в заявлении.

Также на сайте размещен минутный ролик, который был сгенерирован искусственным интеллектом. В ролике показан китайский государственный служащий, который наблюдает за тем, как его коллег увольняют с работы.

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На данный момент этот сайт в Китай заблокировали, однако на него можно попасть с помощью VPN. И как отмечает Reuters, многие китайцы пользуются этим инструментом, чтобы получать доступ к западным соцсетям и поисковым системам.

Помимо вышеупомянутого заявление, тайваньское бюро призвало граждан Китая как внутри страны, так и за рубежом "активно предоставлять информацию и смело добиваться перемен".

Там подчеркнули, что этот канал позволяет китайцам предоставлять информацию, связанную с разведкой, для "расширения разнообразных источников разведывательной информации бюро".

Кроме того, сказано, что новая тактика следует примеру ведомств таких стран, как США, Британия и Израиль.

Ранее в 2024 году Китай и сам пытался применять аналогичную тактику. Тогда Пекин объявил о создании адреса электронной почты, по которому люди могли сообщать о преступлениях, которые совершают тайваньские "сепаратисты".

Конфликт между Китай и Тайванем

Напомним, что Китай считает самоуправляемый Тайвань своей территорией, а Тайбэй в свою очередь, отрицает это.

В связи с этим недавно стало известно, что Тайвань все большее задумывается о собственной безопасности на фоне угрозы со стороны Китая. В частности, остров стремиться перенять украинский опыт в противостоянии крупному агрессору.

Также мы писали, что Тайвань запустил на днях ракеты в сторону Китая в рамках военных учений. Это была демонстрация, как остров может попытаться отразить атаку Китая, если такова будет.

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