Тайвань запустил сайт для китайцев, где они могут "сливать" разведданные

В частности, Бюро национальной безопасности Тайваня заявило на этом сайте, что в последние годы экономика Китая сталкивается с растущими трудностями, в то время как политический контроль остается "жестким".

"В сочетании с растущими числом социальных проблем, связанных с обеспечением средств к существованию, эти условия подписывают общественное недовольство. В результате все большее число людей обращаются в соответствующие ведомства на Тайване, делая предоставить различную информацию", - говорится в заявлении.

Также на сайте размещен минутный ролик, который был сгенерирован искусственным интеллектом. В ролике показан китайский государственный служащий, который наблюдает за тем, как его коллег увольняют с работы.

На данный момент этот сайт в Китай заблокировали, однако на него можно попасть с помощью VPN. И как отмечает Reuters, многие китайцы пользуются этим инструментом, чтобы получать доступ к западным соцсетям и поисковым системам.

Помимо вышеупомянутого заявление, тайваньское бюро призвало граждан Китая как внутри страны, так и за рубежом "активно предоставлять информацию и смело добиваться перемен".

Там подчеркнули, что этот канал позволяет китайцам предоставлять информацию, связанную с разведкой, для "расширения разнообразных источников разведывательной информации бюро".

Кроме того, сказано, что новая тактика следует примеру ведомств таких стран, как США, Британия и Израиль.

Ранее в 2024 году Китай и сам пытался применять аналогичную тактику. Тогда Пекин объявил о создании адреса электронной почты, по которому люди могли сообщать о преступлениях, которые совершают тайваньские "сепаратисты".