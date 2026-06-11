Тайвань провів випробувальний запуск ракет у бік Китаю

У середу 10 червня війська Тайваню запустили ракети в бік Китаю з мобільних пускових установок HIMARS. Так Тайбей продемонстрував, як може спробувати відбити китайську атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Видання зазначає, що хоч поставлена США система HIMARS вже проходила випробування, але останні навчання з бойовою стрільбою стали першим випадком, коли ракети було випущено у води Тайванської протоки, яка відокремлює острів від Китаю.

"У зв'язку з нинішньою загрозою з боку противника ми продовжимо тренування за системою HIMARS з непохитною рішучістю захищати Тайвань як найсильніша національна сила", - сказав сержант армії Ван Мінхуей.

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Військові заявили, що використовували навчальні ракети зменшеної дальності, які не відлітають далеко від узбережжя, перш ніж впасти у воду.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, що Китай розглядає Тайвань як свою територію і регулярно заявляє, що острів має перейти під контроль Пекіна.

Причому наразі Китай майже щодня спрямовує військові кораблі та літаки до місць поблизу острова, а останніми роками проводив великі військові навчання в його околицях.

США зі свого боку не визнають Тайвань як державу, але виступають проти будь-яких змін статусу острова силою і є його основним постачальником озброєнь для оборони.

До речі, у грудні США оголосили про плани продати Тайваню ще 82 системи HIMARS, але, ймовірно, угоду було припинено після зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у травні 2026 року.