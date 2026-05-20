Радники Трампа назвали йому термін, коли Китай може напасти на Тайвань
Радники президента США Дональда Трампа вважають що Китай може напасти на Тайвань протягом 5 років. Це зупинить постачання чипів та вдарить по економіці США та розвитку ШІ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство UPI.
Такі висновки радники зробили після травневого саміту в Пекіні 14-15 травня. Радники лідера США кажуть, що Пекін більше не вважає себе країною, що наздоганяє інших. Тепер вони бачать себе рівними Сполученим Штатам.
Один із союзників Трампа прямо цитує позицію Китаю:
"Сі Цзиньпін сигналізував, що Китай більше не вважає себе зростаючою державою, а рівною Сполученим Штатам. І він намагається сказати, що Тайвань належить Китаю".
Тайванське питання - не просто суперечка за територію. Це боротьба за лідерство у майбутньому, вважають аналтики.
Чому США не готові до кризи
Все через серйозну вразливість Штатів у галузі комп'ютерних технологій. Ланцюги постачання напівпровідників тримаються на Тайвані і якщо острів заблокують, економіка США зупиниться, адже будувати заводи вдома - довго.
Радник Трампа відверто описує ситуацію:
"Немає реального способу для нас стати самодостатніми найближчим часом. Для генеральних директорів та економіки загалом найнагальнішим питанням є ланцюг постачання напівпровідників".
Сполучені Штати критично залежать від компанії TSMC. Саме вона виробляє найсучасніші чипи, які використовують скрізь: від смартфонів до систем штучного інтелекту. Без цих компонентів сектор ШІ просто згасне.
Головні загрози для світового ринку
Військовий крок Китаю спровокує ланцюгову реакцію. Аналітики виділяють кілька критичних точок:
- Повна зупинка виробництва передових мікросхем.
- Обвал фондового ринку США через падіння техгігантів.
- Криза у сфері штучного інтелекту та оборонних розробок.
- Розірвання глобальних логістичних маршрутів.
У політичних колах Трампа вважають Тайвань найбільшим ризиком. Саміт у Пекіні не приніс стабільності, а навпаки, він підсвітив масштаб небезпеки, підсумовується у матеріалі.
Що ще слід знати про ситуацію між Тайванем та Китаєм
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що політика Штатів щодо питання Тайваню залишається незмінною, попри жорсткі попередження Пекіна про ризик початку прямого військового зіткнення між країнами.
А Дональд Трамп після переговорів у Пекіні застеріг Тайвань від офіційного оголошення незалежності. Він підкреслив, що не підтримує такий крок і прагне уникнути подальшої ескалації у відносинах з КНР.
На тлі цих заяв офіційний Тайвань закликав США не припиняти постачання зброї. В уряді острова серйозно стурбовані можливим переглядом оборонної підтримки з боку Вашингтона.