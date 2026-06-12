"Тайм-аут" у ПриватБанку: понад 6 годин не працюватимуть ні карти, ні банкомати

Планові регламентні роботи процесингового центру триватимуть 13 червня з 00:05 до 06:30. У цей час клієнти не зможуть розраховуватися чи проводити інші операції зі своїми платіжними картками.

Також на період технічного "тайм-ауту" буде повністю призупинена робота банкоматів, терміналів самообслуговування та мережі POS-терміналів.

У ПриватБанку пояснили, що оновлення необхідне для збільшення потужностей системи та покращення безпеки карткових операцій.

Клієнтам, які планують робити покупки чи перекази цієї ночі, радять здійснити всі необхідні платежі заздалегідь або відкласти їх до ранку.