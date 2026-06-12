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"Тайм-аут" в ПриватБанке: более 6 часов не будут работать ни карты, ни банкоматы

16:57 12.06.2026 Пт
2 мин
С чем связана остановка работы сервисов?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: отделение ПриватБанка (Getty Images)

В ночь на 13 июня ПриватБанк временно приостановит операции с картами, а также работу банкоматов и терминалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы ПриватБанка.

Плановые регламентные работы процессингового центра продлятся 13 июня с 00:05 до 06:30. В это время клиенты не смогут рассчитываться или проводить другие операции со своими платежными картами.

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Также на период технического "тайм-аута" будет полностью приостановлена работа банкоматов, терминалов самообслуживания и сети POS-терминалов.

В ПриватБанке объяснили, что обновление необходимо для увеличения мощностей системы и улучшения безопасности карточных операций.

Клиентам, которые планируют делать покупки или переводы этой ночью, советуют осуществить все необходимые платежи заранее или отложить их до утра.

Напомним, в первом квартале 2026 года украинцы провели более 2,2 млрд безналичных операций с использованием платежных карт. Общая сумма таких расчетов достигла 1,23 трлн грн, что почти на 15% превышает прошлогодний показатель.

Отметим, сейчас для большинства клиентов банков действуют ограничения на переводы между картами и по реквизитам IBAN в размере 100 тысяч грн в месяц. В то же время в случае необходимости в больших суммах этот лимит можно официально увеличить.

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