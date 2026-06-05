Українці дедалі рідше користуються готівкою: 96% операцій з картками стали безготівковими
У першому кварталі 2026 року українці здійснили понад 2,2 млрд безготівкових операцій із платіжними картками. Їхня сума сягнула 1,23 трлн гривень, що майже на 15% більше, ніж за аналогічний період торік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України.
Головне:
- 96% усіх операцій з платіжними картками були безготівковими.
- Українці здійснили 2,2 млрд безготівкових операцій на 1,23 трлн грн.
- Найбільше картками розраховувалися в магазинах і сервісній мережі.
- Частка переказів “з картки на картку” продовжила скорочуватися.
- Кількість POS-терміналів зросла до 563,4 тис..
- Понад половина активних карток є безконтактними.
- Кожна третя активна картка в Україні – токенізована.
Тренд на зростання безготівкових розрахунків в Україні зберігається. За даними Національного банку, у першому кварталі 2026 року українці здійснили 2,3 млрд операцій із платіжними картками в Україні та за кордоном на загальну суму 1,83 трлн гривень.
Із них 2,21 млрд операцій на суму 1,23 трлн гривень були безготівковими. Порівняно з першим кварталом 2025 року кількість таких операцій зросла на 5,9%, а сума – на 14,8%.
Майже всі операції – безготівкові
Частка безготівкових операцій продовжує збільшуватися. Якщо торік вони становили 95,2% від усіх операцій за кількістю, то нині цей показник досяг 96%.
За сумою частка безготівкових розрахунків також зросла – з 65,2% до 67,3%.
Найчастіше українці використовували картки для розрахунків у торговельній та сервісній мережі. На такі операції припало 74,3% усіх безготівкових платежів за кількістю та 52,3% за сумою.
Загалом у магазинах та закладах сфери послуг було проведено понад 1,64 млрд операцій на суму 644,1 млрд гривень.
Переказів між картками стає менше
Перекази ''з картки на картку'' продовжують втрачати частку в структурі операцій. У першому кварталі 2026 року вони становили 25,3% від загальної суми безготівкових операцій проти 28,1% роком раніше.
Водночас оплата товарів та послуг в інтернеті забезпечила 16,9% усіх безготівкових платежів за сумою та 14,5% за кількістю.
Також зросли середні чеки. Зокрема, середня сума покупки в торговельній мережі збільшилася з 344 до 393 гривень. Середній переказ між картками зріс до 1968 гривень, а середня онлайн-оплата – до 654 гривень.
Платіжна інфраструктура продовжує розширюватися
Кількість POS-терміналів у торговельній та сервісній мережі з початку року зросла майже на 1% і досягла 563,4 тис. пристроїв.
Водночас кількість точок, які приймають платіжні картки, збільшилася на 6,6% – до 654,5 тис.
Мережа банкоматів суттєво не змінилася та налічує 15,7 тис. пристроїв.
Українці дедалі частіше платять безконтактно
Станом на кінець березня в Україні було емітовано 151,7 млн платіжних карток, що на 2% більше, ніж на початку року.
Понад 57% активних карток є безконтактними. Також популярність зберігають токенізовані картки, прив’язані до смартфонів та інших гаджетів. Їхня кількість становить 20,6 млн, а кожна третя активна картка в Україні є токенізованою.
У результаті частка операцій із фізичним зчитуванням картки продовжує скорочуватися. У першому кварталі 2026 року на них припадало лише 0,9% усіх операцій за кількістю та 1,5% за сумою.
Натомість безконтактні розрахунки картками та гаджетами сягнули 634,4 млрд гривень, що майже на 127 млрд гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.