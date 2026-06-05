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Українці дедалі рідше користуються готівкою: 96% операцій з картками стали безготівковими

15:11 05.06.2026 Пт
3 хв
За перший квартал 2026 року кількість безготівкових розрахунків зросла майже на 6%, а їхня сума – майже на 15%
aimg Анастасія Мацепа
Українці дедалі рідше користуються готівкою: 96% операцій з картками стали безготівковими Фото: українці продовжують переходити на безготівкові платежі та розрахунки смартфонами (РБК-Україна)
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У першому кварталі 2026 року українці здійснили понад 2,2 млрд безготівкових операцій із платіжними картками. Їхня сума сягнула 1,23 трлн гривень, що майже на 15% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України.

Головне:

  • 96% усіх операцій з платіжними картками були безготівковими.
  • Українці здійснили 2,2 млрд безготівкових операцій на 1,23 трлн грн.
  • Найбільше картками розраховувалися в магазинах і сервісній мережі.
  • Частка переказів “з картки на картку” продовжила скорочуватися.
  • Кількість POS-терміналів зросла до 563,4 тис..
  • Понад половина активних карток є безконтактними.
  • Кожна третя активна картка в Україні – токенізована.

Тренд на зростання безготівкових розрахунків в Україні зберігається. За даними Національного банку, у першому кварталі 2026 року українці здійснили 2,3 млрд операцій із платіжними картками в Україні та за кордоном на загальну суму 1,83 трлн гривень.

Із них 2,21 млрд операцій на суму 1,23 трлн гривень були безготівковими. Порівняно з першим кварталом 2025 року кількість таких операцій зросла на 5,9%, а сума – на 14,8%.

Майже всі операції – безготівкові

Частка безготівкових операцій продовжує збільшуватися. Якщо торік вони становили 95,2% від усіх операцій за кількістю, то нині цей показник досяг 96%.

За сумою частка безготівкових розрахунків також зросла – з 65,2% до 67,3%.

Найчастіше українці використовували картки для розрахунків у торговельній та сервісній мережі. На такі операції припало 74,3% усіх безготівкових платежів за кількістю та 52,3% за сумою.

Загалом у магазинах та закладах сфери послуг було проведено понад 1,64 млрд операцій на суму 644,1 млрд гривень.

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Переказів між картками стає менше

Перекази ''з картки на картку'' продовжують втрачати частку в структурі операцій. У першому кварталі 2026 року вони становили 25,3% від загальної суми безготівкових операцій проти 28,1% роком раніше.

Водночас оплата товарів та послуг в інтернеті забезпечила 16,9% усіх безготівкових платежів за сумою та 14,5% за кількістю.

Також зросли середні чеки. Зокрема, середня сума покупки в торговельній мережі збільшилася з 344 до 393 гривень. Середній переказ між картками зріс до 1968 гривень, а середня онлайн-оплата – до 654 гривень.

Платіжна інфраструктура продовжує розширюватися

Кількість POS-терміналів у торговельній та сервісній мережі з початку року зросла майже на 1% і досягла 563,4 тис. пристроїв.

Водночас кількість точок, які приймають платіжні картки, збільшилася на 6,6% – до 654,5 тис.

Мережа банкоматів суттєво не змінилася та налічує 15,7 тис. пристроїв.

Українці дедалі частіше платять безконтактно

Станом на кінець березня в Україні було емітовано 151,7 млн платіжних карток, що на 2% більше, ніж на початку року.

Понад 57% активних карток є безконтактними. Також популярність зберігають токенізовані картки, прив’язані до смартфонів та інших гаджетів. Їхня кількість становить 20,6 млн, а кожна третя активна картка в Україні є токенізованою.

У результаті частка операцій із фізичним зчитуванням картки продовжує скорочуватися. У першому кварталі 2026 року на них припадало лише 0,9% усіх операцій за кількістю та 1,5% за сумою.

Натомість безконтактні розрахунки картками та гаджетами сягнули 634,4 млрд гривень, що майже на 127 млрд гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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