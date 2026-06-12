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"Тайм-аут" у ПриватБанку: понад 6 годин не працюватимуть ні карти, ні банкомати

16:57 12.06.2026 Пт
2 хв
З чим пов'язана зупинка роботи сервісів?
aimg Валерій Ульяненко
"Тайм-аут" у ПриватБанку: понад 6 годин не працюватимуть ні карти, ні банкомати Фото: відділення ПриватБанку (Getty Images)
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У ніч на 13 червня ПриватБанк тимчасово призупинить операції з картками, а також роботу банкоматів та терміналів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби ПриватБанка.

Планові регламентні роботи процесингового центру триватимуть 13 червня з 00:05 до 06:30. У цей час клієнти не зможуть розраховуватися чи проводити інші операції зі своїми платіжними картками.

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Також на період технічного "тайм-ауту" буде повністю призупинена робота банкоматів, терміналів самообслуговування та мережі POS-терміналів.

У ПриватБанку пояснили, що оновлення необхідне для збільшення потужностей системи та покращення безпеки карткових операцій.

Клієнтам, які планують робити покупки чи перекази цієї ночі, радять здійснити всі необхідні платежі заздалегідь або відкласти їх до ранку.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року українці провели понад 2,2 млрд безготівкових операцій із використанням платіжних карток. Загальна сума таких розрахунків досягла 1,23 трлн грн, що майже на 15% перевищує минулорічний показник.

Зазначимо, наразі для більшості клієнтів банків діють обмеження на перекази між картками та за реквізитами IBAN у розмірі 100 тисяч грн на місяць. Водночас у разі потреби в більших сумах цей ліміт можна офіційно збільшити.

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